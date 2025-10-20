Wetter in NRW dreht auf – „Sehr turbulent“

Die erste Woche der Herbstferien in NRW ist rum. Und damit ist auch Schluss mit dem überwiegend freundlichen Wetter.

Denn mit Beginn der zweiten Ferienwoche hat sich die stabile Hochdrucklage verabschiedet, die in den vergangenen beiden Wochen für weitgehend trockene Verhältnisse in NRW gesorgt hat. Jetzt hat sich das Blatt gewendet – und zwar um 180 Grad.

Wetter-Wende in NRW: „Sehr turbulent“

„Es wird eine sehr turbulente Wetter-Woche werden“, spricht Dominik Jung am Montag (20. Oktober) Klartext. Grund dafür sei der Jetstream, der sich genau über Deutschland lege und für stürmische Zeiten sorge, erklärt der Wetter-Experte.

Demnach soll das Wetter im Verlauf der Woche in NRW sehr wechselhaft werden. Schon am Montagabend (20. Oktober) rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit ersten Schauern und vereinzelt sogar Gewittern. Der wohl trockenste Tag der Woche erwartet und den Vorhersagen der DWD-Meteorologen am Mittwoch, bevor am Donnerstag (23. Oktober) so richtig die Post abgeht.

Wetter in NRW stürzt nach Sturm ab

So sind sich die Wetter-Experten einig, dass NRW am Donnerstag die Ausläufer eines kräftigen Sturmtiefs treffen. Es ist mit Sturmböen, zum Teil sogar mit schweren Sturmböen zu rechnen, wie der DWD prognostiziert. Dazu ist mit reichlich Regen zu rechnen. „Im Westen wird es richtig nass werden“, prognostiziert Dominik Jung mit Blick auf die Regenkarte. So ist in Teilen von NRW bis Freitag (24. Oktober) mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen.

Nach dem Sturmtief am Donnerstag sollen die Temperaturen dann kräftig abstürzen. Statt Werten bis zu 19 Grad, soll das Thermometer ab Freitag nur noch mit Mühe zweistellige Werte erreichen. In höheren Lagen ab 500 Metern könnten dann sogar die ersten Schneeflocken fallen. Richtung Anfang November soll es dann aber ersten Prognosen zufolge wieder etwas wärmer werden.