Wetter in NRW vor Winter-Wende – Experte völlig baff: „Mein lieber Schwan“

Klar, die vereinzelten Nebelschwaden und Regenschauer treten zwar dennoch auf – aber abgesehen davon könnte das Wetter in NRW im Moment auch deutlich unfreundlicher sein. Wir sind schließlich mitten im Herbst, das schreit doch eigentlich nach grauem, tristen, nasskalten Wetter.

Doch stattdessen dürfen wir uns an den Sonnenstrahlen des „Goldenen Oktobers“ erfreuen – zumindest im Moment noch. Denn natürlich kann das Wetter in NRW nicht auf ewig so bleiben. Diplom-Meteorologe Dominik Jung sieht in den Modellen der Fachleute bereits die nächste Wetter-Wende in Richtung Winter heranrauschen.

Wetter in NRW: Kommt jetzt die Winter-Wende?

„Mein lieber Schwan“, bringt der Experte nur noch hervor, als er auf die Prognosen des europäischen Wetterinstituts ECWMF und des US-amerikanischen GFS blickt. Denn auf deren Daten sind die „Wärmeberge“, die uns die aktuellen spätsommerlichen Temperaturen bescheren, zwar deutlich zu sehen – doch die krasse Trendwende könnte direkt im Anschluss folgen.

Im Moment liegen die Temperaturen bis zu 6 Grad über dem langjährigen Klima-Mittelwert zu dieser Jahreszeit. Doch am Ende des Monats – vom 30. Oktober über den Reformationstag bzw. Halloween bis hin zu Allerheiligen (1. November) – stehen die Zeichen Stand jetzt auf Abkühlung.

Wetter-Modelle sagen bis zu -10 Grad voraus!

Das amerikanische GFS sagt für Deutschland einen krassen Temperatursturz voraus, von dem auch NRW betroffen wäre. Plötzlich sollen Temperaturen bis zu minus 10 Grad möglich sein! Das europäische ECMWF korrigiert das zwar nach oben, hält aber ebenfalls Werte von 5 Grad unter Null nicht für ausgeschlossen. Das klingt doch schon stark nach der ersten Dosis Winter in dieser Saison.

Mehr News:

Doch bevor hier das große Bibbern beginnt, beruhigt Experte Jung: „Ob das nachhaltig ist, von Dauer ist, ist aber fraglich.“ Denn im Prognosen-Wirrwarr der verschiedenen Wettermodelle gibt es nicht nur die besagten Minus-Grad-Vorhersagen – sondern auch die, die mit angenehmen 13 Grad Celsius rechnen! „Die Streuung ist immer noch immens“, gibt Jung zu bedenken.

Wer also rund um den Monatswechsel zu später Stunde noch vor die Tür gehen will, weil man womöglich wegen Halloween um die Häuser zieht, sollte sich womöglich auf Temperaturen einstellen, die etwas frischer daherkommen als jetzt gerade.