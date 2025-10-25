Herbst-Wahnsinn beim Wetter in NRW – plötzlich 20 Grad im November?

Auch Wetter-Moderatorin Kathy Schrey muss feststellen: Das Wetter in Deutschland ist wie eine kunterbunte Wundertüte. Mit einem Schmunzeln spricht sie am Samstag (25. Oktober) von Sturm, Regen und sogar einzelnen Schneeflocken in Teilen Deutschlands.

Kein Wunder also, dass sich manch einer in NRW unter dem grauen Himmel fragt: Wann kommt endlich wieder die Sonne? Überraschend schnell könnte es sogar wieder bis zu 20 Grad warm werden.

Wetter in NRW: Anfang November soll es warm werden

Doch bevor es so weit ist, sinkt zunächst die Schneefallgrenze auf 800 Meter. Schuld daran sind die Luftmassen, die aktuell nach Deutschland ziehen. „Die sind polaren Ursprungs“, erklärt Schrey. Und diese Luft kann Kälte und Frost bringen. Doch das ist wohl nur von kurzer Dauer: Laut der Meteorologin (wetter.net) wird sich die Lage „nächste Woche ganz anders darstellen.“

++ Mehr Nachrichten aus NRW: Wetter-Blues: Das hilft gegen die triste Stimmung – Mini-Strategien fürs Büro oder im Homeoffice ++

Und das bestätigen auch die aktuellen Wettermodelle: Am 1. November ist auf 1,5 Kilometern Höhe nämlich gut zu erkennen, dass warme Luft aus Afrika nach Europa strömt. Diese sorgt für eine Temperaturanomalie von rund zwölf Grad – also zwölf Grad über dem Durchschnitt.

Prognosen sprechen Klartext

Auch die Temperaturen sprechen eine klare Sprache. Das europäische Modell zeigt: In NRW könnte es um die 20 Grad warm werden. Das amerikanische Modell unterstützt diese Schätzung. Wetter-Moderatorin Kathy Schrey wirft zusätzlich einen Blick auf die Ensemble-Prognose für das Wetter in NRW – genauer gesagt Köln. Auch hier zeigt sich: „Die Temperaturen fallen zunächst ab, steigen aber ab dem 28. Oktober wieder und werden dann etwas milder.“

Mehr News aus NRW:

Somit ist klar: Mindestens Anfang November wird es endlich wieder warm in NRW. Ob das Wetter dann jedoch länger so bleibt oder doch wieder absetzt, kann man jetzt noch nicht sagen.