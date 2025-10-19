Goldener Herbst in NRW? Von wegen! Jetzt dreht das Wetter richtig auf

Der Herbst ist in vollem Gange! Die warme Zeit ist vorbei, die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Viele Menschen werden ihre warmen Sachen bereits vom Dachboden gekramt haben. Die große Frage jedoch: Wie entwickelt sich das Wetter in NRW in den kommenden Tagen und Wochen? Wie schnell werden die ganz dicken Jacken wirklich gebraucht?

Bislang hat sich der Herbst von seiner milden Seite gezeigt. So wirklich ausgelebt hat er sich bislang in NRW noch nicht. Doch das könnte sich schon bald ändern, in Kürze könnte es mächtig unruhig werden.

Stürmisches Wetter in NRW?

Die Ruhe hat wohl bald ein Ende. Laut „Wetter online“ könnte es schon zu Beginn der kommenden Woche stürmisch werden. „Tiefs vom Atlantik schicken zunächst

Regenfälle und einen auffrischenden Wind in die Westhälfte. Bis zur Wochenmitte wird es auch in den östlichen Landesteilen wechselhafter“, heißt es.

Gegen Ende der kommenden Woche könnte der ein oder andere sich dann richtig festhalten müssen. Denn es seien Böen mit über 70 Kilometer pro Stunde möglich. Es wird also wohl so richtig windig.

Wie sich das Wetter in NRW und Deutschland genau entwickeln wird, sei derzeit noch ein wenig unsicher. Spätestens Mitte der Woche wird man dann erahnen können, wie stürmisch das Wochenende werden wird.

Wechselhafte Temperaturen

Das ruhige Herbstwetter wird also schon bald vorbei sein. Dieser Umschwung wird sich auch in den Temperaturen bemerkbar machen. Zuerst würde es sogar noch ein wenig wärmer werden. „Wetter online“ führt Höchstwerte von bis zu 18 Grad an. In weiten Teilen NRWs könnten es also noch ein wenig spätsommerlich werden, bevor es dann gegen Ende der Woche kalt werden soll.

Der Temperaturtrend dürfte ab Mitte der Woche dann endgültig nach unten zeigen. Dann zeigt sich der Herbst von seiner ungemütlichen Seite. In NRW könnte es also schon bald hoch hergehen.