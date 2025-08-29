Wetter-Wende in NRW – Experte rudert zurück: „Oh là là!“

Sonnenanbeter müssen jetzt ganz stark sein. Denn am Sonntag (31. August) endet der meteorologische Sommer. Ab Montag ist es dann offiziell Herbst. Pünktlich dazu sollte das Wetter reichlich ungemütlich werden. So zumindest die bisherigen Prognosen für den Herbst-Beginn in NRW.

Doch jetzt stellt Wetter-Experte Dominik Jung fest: Je näher der September rückt, desto freundlicher wird es. Können Sonnen-Fans sich also doch noch auf eine spätsommerliche Schonfrist freuen?

Wetter-Prognose in NRW gekippt

Es sollte eigentlich richtig ungemütlich werden zum Monatswechsel in NRW. Doch stattdessen können wir uns jetzt auf ein paar spätsommerliche Tage im Verlauf der ersten September-Woche freuen.

Zwar müssen wir genau wie zum Ende der letzten August-Woche nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder mit Schauern und einzelnen Gewittern rechnen. Aber: „Oh là là! Die erste September-Woche ist ja gar nicht so kalt, wie sie aussah“, freut sich Dominik Jung.

Überraschender Herbst-Beginn in NRW

So geht die Temperatur-Kurve nach Angaben des Wetter-Experten Mitte der ersten September-Woche wieder nach oben. Während das Thermometer am Wochenende nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke klettert, können es Mitte der Woche wieder bis zu 25 Grad in NRW. Einige Wettermodelle schließen sogar Werte bis zu 27 Grad nicht aus.

„So übel scheint die erste September-Woche gar nicht werden zu wollen, wie das vor ein paar Tagen noch ausgesehen hat“, fasst Dominik Jung („wetter.net„) zusammen.

In diesem Fall wollen wir bei der fehlerhaften Prognose dann doch mal ein Auge zudrücken. Eine kleine Verlängerung des Sommers ist schließlich für das Seelenheil nicht ganz so verkehrt. Die trübe Spätherbstsuppe, sie kommt schon noch früh genug.