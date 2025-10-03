Da kommt ordentlich was runter! Dauerregen und Sturm beim Wetter in NRW erwartet

Der Herbst hat NRW offenbar voll und ganz im Griff! Zu Beginn des Oktobers müssen wir uns auf einiges gefasst machen – Zwiebel-Look ist hier auf jeden Fall Pflicht. Am Freitag, dem Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), ist es bereits ziemlich kalt und nass.

Und das geht auch erst einmal so weiter, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Gerade das Wetter in NRW spielt dabei ein wenig verrückt – und so viel sei schon mal vorweg verraten: Es wird ziemlich nass und stürmisch!

Wetter in NRW spielt verrückt!

Wie „dwd.de“ berichtet, sorgen vor allem Fronten eines nordatlantischen Tiefdruckgebietes von Westen „für zunehmend regnerisches und teils stürmisches Wetter“ in NRW. Vor allem bis Samstagmittag (4. Oktober) soll es mit dieser kühl-nassen Packung weitergehen. So müssen sich Bewohner vor allem auf „länger anhaltenden, teils kräftigen und zeitweise schauerartig verstärkten Regen“ mit einem Niederschlag von 30 bis 45 l/qm einstellen.

Neben kräftigem Regen kommt aber auch noch ein ordentlicher Sturm auf uns zu. So sei in der Nacht auf Samstag mit einem auffrischenden Wind zu rechnen. Aber auch stürmische Böen sind zwischen 50 und 70 km/h, in höchsten Lagen sogar lokal Sturmböen bis 80 km/h nicht ausgeschlossen.

Kalt und nass – NRW ist im Herbst angekommen!

Am Samstag (4. Oktober) kommt dann eine Kaltfront auf NRW zu. Ganz vereinzelt kann es auch zu schwere Sturmböen bis 95 km/h kommen. Im Laufe des Tages ist kurzzeitig eine Besserung in Sicht, jedoch nehmen vor allem im Tagesverlauf die Schauer wieder zu und es kann zunehmend stürmisch aus Südwest bis West werden. Laut „dwd“ lässt der Wind dann zumindest in der Nacht zum Sonntag (5. Oktober) etwas nach.

Am Sonntag startet der Tag stark bewölkt mit Schauern oder gebietsweise schauerartig verstärktem Regen. Die Temperaturen liegen hier gerade einmal bei 12 bis 17 Grad. Kühler Westwind mit starken bis stürmischen Böen runden das triste Wetter ab.



