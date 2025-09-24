Expertin warnt: „Achtung Extremwetter!“ – Was bekommt NRW ab?

„Achtung, Extremwetter!“ – so lautet der Titel des aktuellen Wetter-Vorhersagevideos auf dem YouTube-Kanal von „wetter.net“. Moderatorin Kathy Schrey warnt vor einem Regenband, das in der Nacht auf Donnerstag (24. September) auf Deutschland trifft und dabei vor allem über den Westen und Südwesten zieht.

Von „warnwürdigen“ Regensummen spricht Schrey bei ihrer Vorhersage, die bis zum Wochenende auch in den Osten der Bundesrepublik vordringen könnten. Und was bekommt NRW ab?

Expertin warnt vor „Extremwetter“

Auf den Wetterkarten sind Regenwolken über der Südhälfte von NRW zu sehen, einige Ausläufer ragen bis in den Bereich Köln/Düsseldorf. Mehr als 6 bis 7 Grad sind dort am Donnerstag nicht drin. Glücklicherweise sieht es jedoch so aus, als würde man in NRW nur die äußersten Ausläufer der Regenfront abbekommen, die sich hauptsächlich über Hessen und Rheinland-Pfalz entlädt.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 25. September: bewölkt, regnerisch, bis zu 13 Grad

Freitag, 26. September: bewölkt, bis 17 Grad

Samstag, 27. September: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 20 Grad

Sonntag, 28. September: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 21 Grad

Die Ensemble-Prognose für Köln deutet auch nur „normale“ Niederschlagsmengen an – die restlichen Temperaturen bleiben jedoch im typisch herbstlichen Bereich.

Steht goldener Oktober bevor?

Doch allzu trist sollte der Herbstblues in NRW nicht ausfallen: Denn die Chancen auf einige schöne Tage – quasi auf einen echten Altweibersommer – stehen alles andere als schlecht.