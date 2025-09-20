Kracher-Wechsel beim Wetter in NRW – Experte mahnt: „Voll-Herbst“

Na, das kann ja was werden! Während am Samstag (20. September) in ganz Deutschland der Sommer noch einmal ausbricht und teilweise Temperaturen bis zu 30 Grad bringt, sieht es in den kommenden Tagen wieder anders aus.

„Da kommt ein richtiger Wettersturz ab Sonntag in vielen Regionen auf uns zu“, mahnt Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ in einem aktuellen Video. Doch was bedeutet das nun für uns? Wir haben mal das Wetter in NRW genauer unter die Lupe genommen …

Das Wetter in NRW wird ungemütlich

In den kommenden Tagen können wir uns offenbar ordentlich auf etwas gefasst machen. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung nämlich so schön zusammenfasst, steht uns eine „Voll-Herbst“-Woche bevor. Während wir am Samstag noch bis zu 27 Grad in NRW haben, stürzen die Temperaturen am Sonntag (21. September) bereits auf maximal 16 Grad ab.

„Am Montag war es das dann mit dem Sommer-Wetter bei uns in Deutschland“, stellt Jung ernüchternd fest. Und tatsächlich: Auch am Montag (22. September) schafft es das Thermometer in NRW gerade einmal auf maximal 16 Grad. Der Dienstag (23. September) sieht noch übler aus. Neben dicken Regenwolken können wir in NRW mit gerade einmal mit maximal 13 Grad rechnen.

Mittwoch (24. September) und Donnerstag (25. September) sehen genauso trist und regnerisch aus. „Ansonsten in der Mitte, im Westen, im Süden – 9 bis 13 Grad und jede Menge Regen“, fasst der Wetter-Experte von „wetter.net“ zusammen. Auch am Freitag (26. September) bleibt es „voll-herbstlich-kühl“. Regen-Jacke und Daunen-Mantel kannst du also jetzt endgültig vom Dachboden, aus der Kammer oder aus dem Keller holen!

Wenn du noch mehr übers Wetter erfahren möchtest, dann schau dir das aktuelle Video von „wetter.net“ auf YouTube an.