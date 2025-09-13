Wetter-Befürchtung in NRW wird wahr – „Kein Ende in Sicht“

Mit strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen bekam NRW Ende August noch einige schöne Sommertage ab, die die Laune der Menschen deutlich emporhoben. Doch seit Anfang September geht das Wetter den Bach runter – und zwar wortwörtlich.

„Vor gut einer Woche gab es richtig viel Sonnenschein. Vergangenen Sonntag sogar Temperaturen um 25 bis 20 Grad. An diesem Wochenende kann man sich glücklich schätzen, wenn überhaupt 15 bis 19 Grad erreicht werden“, beginnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ seine Vorhersage vom Samstag (13. September). Er bestätigt damit düstere Aussichten.

Wetter-Experte mit düsteren Aussichten für NRW

„Statt Sonnenschirm braucht man eher den Regenschirm an diesem Wochenende“, erklärt der Experte betrübt. Uns erwartet das volle Programm in NRW: Schauer, Gewitter und viel Wind. „Herbstwetter und kein Ende in Sicht!“ Denn auch die nächste Woche soll wetter-technisch alles andere als gut ausfallen.

Auch interessant: Erster Herbststurm trifft NRW – Wetter-Experte mit trüber Prognose

Schon am Samstag (13. September) sorgt ein Tief für viele Schauer in der Bundesrepublik. Im Westen können sogar einzelne Gewitter mit Starkregenpotenzial auftreten! Die Temperaturen in NRW liegen bei rund 17 Grad. Und auch am Sonntag (14. September) bleibt das Wetter durchwachsen, pendelt sich in NRW allerdings auf circa 19 Grad ein.

Ungemütliche Aussichten in NRW

Am Montag (15. September) startet die neue Woche ähnlich, wenn auch ein bisschen wärmer: Regen, Wind und rund 20 Grad in NRW. „Das gibt eine Vollherbstwoche“, so Dominik Jung. Dienstag (16. September) bleibt es bei dem wechselhaften Wetter mit 18 Grad in NRW. Mittwoch (17. September) sinken die Temperaturen schließlich auf nur rund 15 Grad in NRW! „Neue Regenwolken, sehr viel Wind“, erkennt der Experte auf der Karte.

Mehr Nachrichten:

Und auch zum Donnerstag (18. September) und Freitag (19. September) ändert sich nicht viel auf der Wetterkarte: Rund 17 beziehungsweise 18 Grad, Regen und Wolken kommen auf NRW zu. Und danach? „Das sieht alles andere als nach warmen Altweibersommerwetter aus“, bestätigt Jung die Befürchtung. Das Sommer-Wetter ist nun wohl endgültig Geschichte.