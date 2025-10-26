Bibber-Alarm in NRW? Eisige Wochenend-Prognose – „Temperaturen im freien Fall“

Ist das noch der Herbst oder sind wir schon im April? Das Wetter in NRW gleicht zurzeit einer Achterbahnfahrt – und die bringt einige unangenehme Abschnitte mit sich.

NRW erholt sich gerade noch von den Folgen des Sturmtiefs Joshua, da sagen einige Experten schon wieder Wärmwellen mit Temperaturen von bis zu 20 Grad im November voraus (>> wir berichteten). Doch bis wir da hin kommen, muss das Wetter in NRW zunächst ein beinahe winterliches Tief durchschreiten.

Herbst-Achterbahnfahrt beim NRW-Wetter

Moderatorin Kathy Schrey blickt bei „wetter.net“ auf die Ensembleprognose für den Großraum Köln, von der aus ein grober Trend für NRW zu erkennen ist. Tatsächlich bewegen sich die Temperaturen Anfang November auch hier im zweistelligen Bereich – doch davor ist rund um den Sonntag (26. Oktober) ein absoluter Tiefpunkt zu erkennen.

„Die Temperaturen sind erst einmal sowas wie im freien Fall“, stellt Schrey fest. Die Tageshöchstwerte pendeln sich am Sonntag bei maximal 4 bis 5 Grad ein. Von zweistelligen Werten kann man bis zum Monatsende wirklich nur träumen.

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Dazu kommen noch die Ausläufer einiger Tiefdruckgebiete, die einiges an Niederschlag nach NRW bringen. Es wird also nicht nur kalt, sondern auch nasskalt. In höheren Lagen kann dieses Zusammenspiel dann auch gerne mal zu Glatteis oder sogar erstem Schneeregen führen. Einige Orte in NRW bereiten sich darauf bereits vor – der Freizeitpark „Fort Fun“ im Sauerland hat sogar aus Sicherheitsbedenken bereits seine Tore am Sonntag (26. Oktober) geschlossen (>> hier mehr erfahren).

Wie viel Wärme bringt der November?

Der Wärmeschub im November bietet etwas Trost – doch auch hier betont Moderatorin Schrey, dass sich die Experten nicht zu 100 Prozent einig sind, wie mild es am Ende tatsächlich werden kann.