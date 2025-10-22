Experte glaubt es selbst kaum: Wetter in NRW soll im November nochmal 20 Grad erreichen

So langsam müssen wir uns scheinbar damit abfinden: Der Sommer in Deutschland ist vorbei! Die Blätter fallen von den Bäumen, die Tage werden kürzer und abends wird es immer schneller dunkel. Die Zeichen stehen klar auf Herbst.

Und vor allem ab Ende Oktober wird es nun deutlich ungemütlicher und kälter, wie Dominik Jung auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ zeigt. Heftige Sturmböen, viel Regen und Temperaturen unter zehn Grad – das sind die düsteren Aussichten bis Anfang November (hier mehr dazu). Doch beim Blick auf ein Wettermodell für NRW kann es der Experte fast selbst kaum glauben. Denn im November könnte uns nochmal eine warme Überraschung erwarten.

Sommerwetter in NRW im November?

„Anfang November knapp 20 Grad – das wäre schon eine Hausnummer für Anfang November“, staunt selbst Dominik Jung nicht schlecht beim Blick auf ein Wetter-Rechenmodell für Düsseldorf. Gleichzeitig will der Wetter-Experte jedoch nicht zu große Hoffnungen schüren und meint: „Ist aber erstmal nur der Hauptlauf und nur ein sehr warmer Ausreißer – werden wir weiter beobachten.” Heißt also übersetzt: Die sommerliche Prognose ist vorerst nur eine von vielen, die jeden Tag aufs Neue errechnet werden. Das Wetter in NRW kann sich bis November noch komplett anders entwickeln.

+++ Mann fährt aus den Niederlanden nach NRW – er wird es für immer bereuen +++

Tja, es klingt auch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Das letzte Mal, dass es in NRW im November tatsächlich 20 Grad gab, ist auch schon über zehn Jahre her. Genauer gesagt war es im November 2014, als an einem Tag in Geilenkirchen 24 Grad gemessen wurden. In ganz NRW lag der höchste Novemberwert seit Beginn der Aufzeichnungen bei 21,4 Grad, und zwar im Jahr 1968.

20 Grad im November – das ist lange her

Bis Anfang November 2025 ziehen auf jeden Fall noch ein paar Tage ins Land – und zwar ein paar stürmische und kalte. Während es draußen also ungemütlich wird, solltest du es dir drinnen umso gemütlicher machen. Zieh die kuscheligen Stoppersocken vom letzten Weihnachtsfest an, nimm dir eine Decke und knips die Kerzen an.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Schon steht einem entspannten Abend auf der Couch nichts mehr im Wege. Und wenn sich die Sonne Anfang November wirklich nochmal blicken lassen sollte, dann mummelst du dich einfach ganz schnell wieder raus.