Es kommt dicke in NRW – Wetter-Expertin warnt auch Urlauber

Da muss sich NRW wohl ganz schön warm anziehen! Während es bis vor paar Tagen noch super-stürmisch und regnerisch bei uns war, sieht es in den kommenden Tagen zwar freundlicher, aber dennoch ungemütlich herbstlich aus.

Wie Katy Schrey von „wetter.net“ verrät, muss sich NRW offenbar auf was gefasst machen und die Anwohner so langsam die Winterjacke aus dem Schrank holen. Denn die „sibirische Kälte zieht nach Deutschland“, prognostiziert die Wetterexpertin. Es kommt also dicke!

Wie es genau in den kommenden Tagen wird, erfährst du hier:

Wetter in NRW wird herbstlich

Während es am Freitag (10. Oktober) noch einmal bis zu 18 Grad in NRW werden soll, glänzt das Wochenende mit mehr Wolken und einer Höchsttemperatur von 19 Grad. Am Montag (13. Oktober) muss sich ganz NRW dann aber schon etwas wärmer anziehen. Der Start in die neue Woche ist ungemütlich und bewölkt.

Ab Dienstag (14. Oktober) hat der Herbst dann seine herbstlich-kühlen Temperaturen auch komplett ausgespielt. Vor allem in den Nächten sinken die Temperaturen in den Frostbereich. Eine kleine gute Nachricht gibt es aber! „Die Sonne lässt sich mal wieder mehr blicken, aber das nur bei gedämpften Temperaturen – wir sehen hier nur 14 Grad am Dienstag, 13 Grad am Mittwoch. Packt euch warm ein“, sagt die Wetter-Expertin. Am Donnerstag (16. Oktober) sieht es ähnlich aus.

Kommende Wochen starten auch die Herbstferien – Urlauber müssen sich aber ebenfalls warm anziehen, wie Katy Schrey von „wetter.net“ in dem aktuellen YouTube-Video verrät: „Wir sehen im Mittelmeer-Raum, da wird es in den nächsten Tagen ordentlich plätschern.“ Vor allem Mallorca und die Balearen seien davon betroffen. Die Wetter-Expertin warnt sogar: „Aufpassen müsstet ihr da. Am Strand liegen, ist wahrscheinlich schwierig.“

