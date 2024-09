Wetter in NRW: „Wärmeberg“ rollt auf uns zu – jetzt dreht sich der Wind komplett

Graue Wolken? Regen? Wind? Von wegen nasskalter Herbst – das Wetter in NRW zeigt sich in den nächsten Tagen noch einmal von seiner Schokoladenseite.

Der Altweibersommer steht vor der Tür. In der zweiten Septemberhälfte kommt die Sonne noch einmal durch, beschert uns zum Start in der kühlere Jahreszeit noch ein paar güldene Frühherbst-Tage. Ein wahre Wetter-Wende im Vergleich zu den vergangenen Tagen.

Wetter in NRW: „Wärmeberg“ bringt Sommer zurück

Plötzlich sind in NRW wieder Temperaturen bis zu 23 oder 24 Grad möglich. „Aus Osteuropa kommt so ein kleiner Wärmeberg herangeströmt“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Seine Vorhersage: „Über Nacht quasi schlägt das Wetter komplett wieder um.“

Von einem „Sommer-Comeback“ spricht der Experte ab Dienstag (17. September). Der Osten Deutschlands bekommt dabei von Beginn an die volle Dröhnung ab, hier klettern die Temperaturen sogar nah an die 30-Grad-Marke – während NRW zunächst nur die Ausläufer dieses „Wärmebergs“ zu spüren bekommt. Doch das ändert sich am Mittwoch (18. September).

Denn dann rutscht die Wärme auch bis in den Westen durch. Plötzlich sind auch in NRW 26 oder 27 Grad möglich. Der Donnerstag (19. September) und der Freitag (20. September) fallen nur geringfügig kühler aus.

Eine ganze Woche Altweibersommer

Eine ganze Sommer-Woche zum Start in den Herbst – und das sogar fast komplett regenfrei! Erst um den 25. September herum rechnen die Experten wieder mit den nächsten größeren Niederschlägen in NRW.

Also legt Kuscheldecke, Punsch und Co. zunächst noch auf die Seite und genießt die spätsommerlichen Sonnenstrahlen, bevor es dann irgendwann so richtig nasskalt herbstlich wird.