Altweibersommer in Sicht? Experte sieht auf NRW „komplette Wetterwende“ zukommen

Noch vor wenigen Wochen ächzten wir unter einer Hitzewelle, doch schon kurz nach den Sommerferien kippte das Wetter in NRW. Kaum noch Sonne, immer mehr Regen, die Temperaturen im Keller – so kam auch diese Wochen weitgehend daher. Doch können wir uns jetzt auf einen angenehmen Altweibersommer freuen, vielleicht sogar den Grill nochmal rausholen?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ macht eine klare Ansage, was das Wetter in NRW betrifft. Er kündigt eine „komplette-Wetterwende“ an. Was sich im ersten Moment vielversprechend anhört, ist jedoch ganz anders gemeint.

Altweibersommer oder Voll-Herbst? So wird das Wetter in NRW

Noch vor wenigen Tagen war aus den Berechnungen der großen Wetter-Modelle herauszulesen, dass der Herbst in der kommenden Woche noch einmal einen Rückzieher macht und tatsächlich ab Freitag (19. September) mit einem warmen Altweibersommer zu rechnen ist. Doch jetzt kommt die – wie schon erwähnt – „komplette-Wetterwende“. Das erhoffte spätsommerliche Wetter in NRW ist vom Tisch. Stattdessen stehen die Zeichen auf Sturm. Sehr viel Wind sei in den nächsten Tagen zu erwarten, so Dominik Jung: 80 bis 90 km/h, in höheren Lagen sogar über 100 km/h.

Dominik Jung spricht es deutlich aus: Es werde ziemlich nass, sehr wechselhaft, mit reichlich Regen und Wind. „Klassisches Herbstwetter“, so der Experte. „Altweibersommer ist nicht wirklich in Sicht. Mal ein, zwei Tage etwas wärmer, aber keine stabile Schön-Wetter-Phase.“

Stichwort Altweibersommer: Es gibt verschiedene Erklärungen für den Begriff, aber eine geläufige Variante bezieht sich auf Spinnfäden, an denen Baldachinspinnen im Herbst durch die Luft segeln. Diese Fäden erinnerten die Menschen in früherer Zeit an die grauen Haare alter Frauen. Fun Fact am Rande: 1989 hat das Landgericht Darmstadt geurteilt, dass die Verwendung des Begriffs Altweibersommer keinen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte älterer Frauen darstellt. (Mit Informationen von Wikipedia)

Unbeständig mit Sonne, Wolken, Gewitter

Und so sieht das Wetter in NRW dann konkret in den nächsten Tagen aus. Der Freitag (12. September) kommt mit 17 Grad, einem Mix aus Sonne und Regenschauern sowie kräftigen Windböen daher. Noch ungemütlicher wird der Samstag: bis zu 17 Grad, ein Mix aus Sonne und Regenschauern, einzelne kräftige Gewitter am Nachmittag. Der Sonntag dann nur minimal besser: 18 Grad sind drin, dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.

Die weiteren Aussichten für das Wetter in NRW: