Wetter-Experte lässt NRW aufhorchen – „Da geht was“

Den ein oder anderen spätsommerlichen Sonnenstrahl gab es in NRW in den letzten Tagen und Wochen zwar noch – doch mit Blick auf die Gesamtlage muss man sich eingestehen: Der Herbst ist da. Graue Wolken, nasskaltes Wetter – das volle Programm.

Doch die Sonnenanbeter klammern sich an den letzten Strohhalm, den sie noch haben: den Altweibersommer. Diese paar Tage Ende September oder Anfang Oktober, die nochmal strahlend blauen Himmel und sonniges Wetter mit sich bringen. Und tatsächlich: Beim Blick auf die Wetterdaten für NRW lässt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ ganz NRW aufhorchen.

Altweibersommer-Wetter in NRW

„Da geht was in Richtung Altweibersommer“, stellt Jung fest, als er sich die Prognose für das Wetter in Köln in den kommenden Wochen ansieht. Ab dem 25. September gehe es rauf bis 20 Grad – „und dann bleibt es im Mittel eigentlich relativ warm“. Bis in die ersten Oktobertage hinein sind (zumindest in Köln) immer 18 bis 20 Grad möglich, nur wenige Regenschauer trüben das Bild.

Und das alles, während der Süden und Südwesten Deutschlands teilweise mit heftigen Regenfällen und Hochwassergefahr zu kämpfen hat. Doch der Großteil von NRW bekommt davon kaum etwas mit, die kritischste Zone liegt über Hessen und Rheinland-Pfalz. Einige Ausläufer könnten den Süden von NRW in der Nacht vom 24. auf den 25. September erreichen.

„Goldener Oktober“ steht bevor

Beim NRW-Wetter der darauf folgenden Tage kommt Dominik Jung aus dem Schwärmen kaum noch heraus. Am letzten Septembertag herrsche „perfektes Altweibersommerwetter“, der erste Tag im Folgemonat wäre wie „ein goldener Oktober“ aus dem Bilderbuch.

Es sieht so aus, als ob die Sommer- und Sonnenfans also noch ein kleines, sonniges Trostpflaster bekommen, bevor der Herbst dann so richtig durchstartet. Die nächsten ein bis zwei Wochen könnten entsprechend nochmal recht angenehm werden.