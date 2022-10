Wetter in NRW: Kaum zu glauben, was am Wochenende auf uns zukommt – Experte fassungslos

Nach einem eher unangenehm nassen Start zeigt sich das Wetter in NRW nun von seiner goldenen Seite. Herbstsonne und eine warme Brise erwarten jeden, der zurzeit vor die Tür geht. Ein richtig goldener Herbst also.

Mit dem Blick auf das kommende Wochenende erschrickt allerdings selbst ein Meteorologe. Denn auf NRW kommt rekordverdächtiges Wetter zu.

Wetter in NRW: Trocken, sonnig und ungewohnt warm

Auch der Mittwoch (26. Oktober) bildet keine Ausnahme von der aktuellen Regel. Die Sonnenstrahlen und Temperaturen bis 20 Grad locken begeisterte Spaziergänger nach draußen und ins Grüne. Ein angenehm mildes Lüftchen weht ihnen dabei um die Nase. Und selbst in der Nacht bleibt es größtenteils klar, ohne dass die Temperaturen nennenswert fallen.

Selbst am Donnerstag (27. Oktober) können die aufziehenden Wolkenfelder und die eventuell kurz auftretenden Schauer das sommerliche Gefühl nicht schmälern. Bei bis zu 22 Grad im Flachland und 17 im Bergland sorgt auch der böig auffrischende Wind kaum für Gänsehaut. Nachts sinken die Temperaturen kaum. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 16 bis zwölf Grad bei geringem Niederschlag und örtlichem Nebel.

Wetter in NRW: Sommer im Oktober?

Am Freitag (28. Oktober) ist dann von Regen nichts mehr zu sehen und die Temperaturen klettern weiter auf 22 bis 24 Grad. Selbst der Kahle Asten könnte die 20-Grad-Marke knacken. Und auch in der Nacht dürften in Tallagen des Berglands mindestens zehn Grad erreicht werden.

Dieser Trend setzt sich am Samstag (29. Oktober) fort. Der DWD rechnet mit deutlich über 20 Grad bei heiterem Sonnenschein. Es wird ein waschechter „Sommertag im Oktober“, wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung feststellt. „Gefühlt liegen wir am Samstag in der Sonne bei runden 30 Grad. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Eine kräftige Abkühlung lässt weiter auf sich warten. Es geht einfach nur sehr warm weiter“, erklärt der Wetterexperte.

Rekordverdächtiger Oktober

Der diesjährige Oktober sei zusammen mit dem 2006 auf dem zweiten Platz der wärmsten Oktober seit 1881, merkt Jung an. Doch noch könnte dieser den Rekord sogar brechen. Die außergewöhnlich warmen Temperaturen, die auch in der Nacht nicht abebben, seien wirklich „extrem“.

Mehr Themen:

Das ist umwelttechnisch natürlich bedenklich. Es schone allerdings bei den aktuellen Energiekosten auch ganz immens das Portemonnaie. Denn bei plus 20 Grad brauchst du kaum zu heizen. In vielen Haushalten dürfte die Heizung nicht einmal mehr anspringen.

Für aktuelle Wetter-News und Erklärvideos steht der YouTube-Kanal von wetter.net zur Verfügung.