Wetter/NRW: Hammer-Sturm-Vorhersage ++ Schulen bleiben geschlossen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Wochenende vor einem heranrauschenden Unwetter. Und da wird es nicht helfen, nur Jacke und Mütze anzuziehen, denn: Schon ab Sonntagnachmittag soll Orkan „Sabine“ über der Nordsee auf Deutschland treffen!

Wetter/NRW: DWD warnt vor Orkanböen

Der DWD warnt vor Sturmböen und schweren Sturmböen, die zwischen Windstärke 9 und 10 stark sind und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreichen können.

In der Nacht zu Montag soll es dann noch heftiger werden: Dann soll der Orkan sogar mit Windstärke 11 und 12 (bis zu 120 Stundenkilometern) über das Land hinwegfegen! Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert.

Unwetter-Warnungen für Ruhrgebiet-Städte

Im Ruhrgebiet wird es besonders heftig, der DWD spricht für diese Städte Unwetter-Warnungen aus:

Gelsenkirchen

Essen

Oberhausen

Herne

Mülheim

Duisburg

Bottrop

Dortmund

Bochum.

Gelsenkirchen und Essen: Unterricht fällt Montag aus

Noch bis Mittwoch sind laut DWD Sturmböen (Windstärke 9) wahrscheinlich. Die Stadt Gelsenkirchen hat am Freitag reagiert: Weil der Weg zur Schule für Schüler und Schülerinnen schwierig und unsicher werden könnte, sind alle städtischen Schulen am Montag geschlossen. Schüler, die dennoch zur Schule kommen, sollen von einem „Notdienst“ betreut werden. Auch in Essen soll der Schulunterricht laut „WAZ“ ausfallen.

Ministerium lässt Schulleitungen und Eltern entscheiden

Zuvor hatte das Schulministerium im NRW-Bildungsportal alle Schulen auf die Wetter- und Rechtslage hingewiesen. Demnach können Schulleitungen und Schulträger aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen. Staatssekretär Mathias Richter: „Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage, den Unterricht nicht stattfinden lassen. Das hielte das Schulministerium für vertretbar und geboten.“

Und weiter heißt es: „Unabhängig davon können auch die Eltern am Montag angesichts der aktuellen Wetterlage entscheiden, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, sollten sie den Schulweg für unzumutbar und nicht sicher erachten.“ Wenn sich Eltern aus Sicherheitsgründen gegen den Schulbesuch entscheiden, müssen sie die Schule darüber in jedem Fall informieren. (mg)