Von wegen Goldener Oktober in NRW – neue Wetter-Prognose bringt Schnee ins Spiel

Das Wetter in NRW hat uns vor Kurzem noch mal ein richtig schönes Sommer-Wochenende geschenkt. Jetzt hoffen die Menschen aber vor allem auf einen Goldenen Oktober!

Doch der Blick auf die Wetter-Prognose verspricht nichts Gutes. Es ist sogar Schneefall in Sicht. Ob wir uns jetzt richtig warm anziehen müssen, liest du in diesem Artikel.

Können wir den Goldenen Oktober in NRW vergessen? Neue Wetter-Prognose spricht von Schneefall

Sogenannte Störimpulse bringen das Wetter in NRW und Gesamtdeutschland gerade mächtig durcheinander. Sie stören per Definition den „Aufbau einer nachhaltig stabilen Wetterlage“, wie die Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ erklären. Während der Regen über dem Land aktuell weniger wird und sich Sonne und Wolken meist abwechseln, rieseln über den Alpen schon erste Schneeflocken bis knapp unter die 2.000-Meter-Grenze.

Für Ende September und Anfang Oktober lässt sich noch kein klares Wetterbild erkennen. Auch wenn das Hoch über Skandinavien und das Azorenhoch sich bemühen, kommt wieder der gemeine Störimpuls ins Spiel und macht alle genauen Vorhersagen zunichte. Die Tiefdruckgebiete tun ihr Übriges. Und so kann es ein recht stürmischer Herbstanfang werden beim Wetter in NRW und auch für Gesamtdeutschland. Doch nicht nur Wind steht für Anfang Oktober in den Startlöchern. Auch Schneefall sei nicht auszuschließen.

Schneefallgrenze sinkt deutlich ab

Denn obwohl die Temperaturen am Sonntag (5. Oktober) noch mutmaßlich 15 bis 20 Grad erreichen könnten, stürzen sie am Montag (6. Oktober) über Teilen von Deutschland auf bis zu 4 bis 8 Grad ab. Dann lohnt es sich auf jeden Fall schon, die Winterjacke aus dem Schrank zu holen.

Die Schneefallgrenze könnte sogar bis auf unter 1.000 Meter absinken. Das wird das Wetter in NRW wahrscheinlich kaum bis gar nicht betreffen. Aber es macht deutlich: Der Winter rückt immer näher.