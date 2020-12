Wetter in NRW: Achtung! Wetterdienst warnt vor Glätte – doch dabei bleibt es nicht!

Das Wetter meint es derzeit nicht gut mit uns in NRW. Am Tag nach dem zweiten Advent ist es kalt und nass.

In der Nacht wird das Wetter in NRW dann richtig gefährlich. Davor warnt am Montagabend der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Glätte – hier musst du aufpassen

Grund für die Gefahr sind die sinkenden Temperaturen nach dem regnerischen Montag in NRW. So fällt das Thermometer in der Nacht auf Dienstag im Land teilweise auf -3 Grad.

+++ Corona in NRW: Laumann mit düsterer Dezember-Prognose ++ Drohen jetzt schärfere Maßnahmen? ++ Schul-Entscheidung gefallen +++

Wegen überfrierender Nässe kann die Autofahrt dann zur regelrechten Rutschpartie werden. Der DWD warnt deshalb ab Mitternacht bis Dienstagmorgen um 9 Uhr vor Glätte. Die Warnung gilt unter anderem für folgende Städte im Ruhrgebiet:

Dortmund

Essen

Duisburg

Bochum

Gelsenkirchen

Oberhausen

Bottrop

------------------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Düsseldorfer Altstadt: 120 Jugendliche umzingeln die Polizei – sie haben nur ein Ziel

Bochum: Anita S. (36) noch immer spurlos verschwunden – führt diese Fährte jetzt zu ihr?

Duisburg: Radikale Änderung bei Parkgebühren in der City – Sören Link hat diese Pläne

------------------------

Zweite Wetter-Gefahr in NRW

Doch die Meteorologen fürchten nicht nur Glätte. Auch Nebel kann die Sicht der Autofahrer stellenweise behindern. Sie sollten in der Nacht von Montag auf Dienstag also besonders vorsichtig sein.

Nebel könnte den Straßenverkehr in NRW behindern. (Symbolbild) Foto: imago images

------------------------

Die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Dienstag: 3 bis 5 Grad, nachts bis -3 Grad

Mittwoch: 0 bis 3 Grad, nachts bis -4 Grad

Donnerstag: 2 bis 5 Grad, nachts bis -4 Grad

------------------------

Dichter Nebel abgelöst von dichten Wolkenfeldern sollen dann nach Prognosen der Experten den ganzen Wetter-Dienstag bestimmen. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben. Nur in der Eifel wird etwas Regen oder Schneeregen erwartet.

Kommt jetzt der Schnee in NRW?

Bei noch kälteren Temperaturen am Mittwoch kann es dann stellenweise auch in niedrigeren Lagen in NRW schneien. Die ersten Schneeflocken werden im Osten des Landes erwartet. In der Nacht zu Donnerstag kann es dann auch in Westfalen schneien.

Zum Rodeln dürfte das aber noch lange nicht reichen. Zumal der Schnee am Donnerstag bei bis zu fünf Grad auch keine Chance hat, liegenzubleiben. Der Mix aus Wolken, frostigen Nächten und nebliger Atmosphäre bleibt uns wohl erst einmal erhalten. (ak)