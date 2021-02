Wetter in NRW: „Schneepackung“ für das Ruhrgebiet – Essen-Polizei warnt: „Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie Autofahrten!“

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Zum Wochenende hin wird es erneut bitterkalt in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor extremen Wetter-Gefahren.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor extremer Lagen

Am Freitag bestimmen nach DWD-Angaben noch zwei Tiefdruckgebiete das Wetter in NRW. Die bringen milde Temperaturen und gebietsweise Regen mit sich.

Doch am Samstag prallen zwei Wetterfronten aufeinander. Kalte Luft aus dem Norden trifft dann auf warme feuchte Luft aus dem Süden. Die Meteorologen prognostizieren dabei extreme Wetterlagen.

Besonders gefährlich: Eisregen. Der kann ab Samstagabend zu extremen Glatteis im Norden und Osten des Landes führen, warnen die DWD-Experten. Es bleibt nicht die einzige Wetter-Warnung für das Wochenende in NRW. Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Samstag, 6. Februar

21.40 Uhr: WDR sendet Sondersendung: „Winterchaos in NRW?“

Am Samstagabend informierte der WDR in einer Sondersendung um 21.30 Uhr über das heftige Winterwetter in NRW. Kurz nach 19 Uhr habe es am Niederrhein angefangen zu schneien. Bilder von Schneeverwehungen geben einen Eindruck auf das, wie es am Sonntag im Bundesland aussehen könnte. Mehrere Feuerwehren rüsten ihre Fahrzeuge bereits mit Schneeketten aus.

Besonders im Münsterland soll es heute Nacht heftig schneien. Zuletzt hatte es ein ähnliches Schneechaos dort im Winter 2005 gegeben – inklusive tagelangem Stromausfall.

Im Sauerland fürchtet man vor allem das Blitzeis, das heute Nacht bei zweistelligen Minusgraden auftreten soll. Zudem erwartet man in der Region um Winterberg Sturmböen über 80 Stundenkilometer. „Da kommt noch einiges auf uns zu“, so der Reporter auf dem Kahlen Asten.

Im Westen (NRW) jetzt Eiskörner, dadurch glatt. Zunehmend auch Glätte durch gefrierenden Regen. Alle Warnungen: https://t.co/YyavIu81Zw und in der WarnWetter App. /V pic.twitter.com/BmdtPDT5hb — DWD (@DWD_presse) February 6, 2021

Am Niederrhein haben gegen 21 Uhr bereits heftiger Wind und Schneefall eingesetzt. Einem Reporter in Emmerich zufolge muss man als Autofahrer in den Böen kräftig gegenlenken.

Anja Bröker von der Deutschen Bahn teilt in der Sendung mit, dass es für Bahnkunden eine Kulanzregelung geben wird: Bereits gekaufte Tickets sind auch noch in der folgenden Woche gültig, sollte die gebuchte Verbindung wegen des Unwetters ausfallen.

Es wird kräftig schneien, vor allem im Norden“, so Wetter-Expertin Claudia Kleinert. Weiter südlich muss man mit gefrierendem Regen und Glätte rechnen. „Das ist für NRW außergewöhnlich und nicht nur einfach Winter.“

20.20 Uhr.: Polizei Essen/Mülheim warnt: „Bleiben Sie zu Hause“

Der Deutsche Wetterdienst warnt für das restliche Wochenende vor schweren Unwettern in großen Teilen NRWs, darunter auch Essen und Mülheim an der Ruhr. Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h sind zu erwarten. Aufgrund der Windverhältnisse und dem mutmaßlich eintretendem Schneefall sind stark Schneeverwehungen möglich. Es muss verbreitet mit Glatteis auf Straßen und Wegen gerechnet werden. Dadurch kann es zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Daher bittet die Polizei:

Bleiben Sie wenn möglich zu Hause und meiden Sie Aufenthalte im Freien. Herabfallende Gegenstände (z.B. Äste, Ziegel, Eiszapfen) können schwere Verletzungen verursachen.

Vermeiden Sie Autofahrten. Sollten Sie dennoch unterwegs sein, so passen Sie die Fahrtgeschwindigkeit und den Sicherheitsabstand zum Vorderfahrzeug den Sichtbedingungen an.

Im Notfall wählen Sie bitte den Notruf von Polizei unter der 110 oder der Feuerwehr unter der 112.

19.26 Uhr: Die Experten von „Kachelmannwetter“ warnen vor einem „Schnee-Hotspot“ im Norden von NRW. Und: „Auch der Ruhrpott würde noch eine ordentliche Schneepackung abbekommen.“

Das neue ECMWF weiter mit dem "Hotspot" in Sachen Schnee im Norden von NRW. Auch der Ruhrpott würde noch eine ordentliche Schneepackung abbekommen. (Für Details in die Länder) /LDhttps://t.co/H1Tk2NYK9V — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) February 6, 2021

17.46 Uhr: Die Bahn in NRW hat wegen des Wetters von unnötigen Zugreisen abgeraten. Im Regionalverkehr von NRW sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. „Wir empfehlen Ihnen, nur dringend notwendige Fahrten mit der Bahn anzutreten“, so die Bahn. „Im Falle einer schweren Wetterlage und schlechten Straßenverhältnissen kann ein Busnotverkehr nicht garantiert werden."

Die sonst gültige Mobilitätsgarantie im Regio-Verkehr gilt wegen des Unwetters am Sonntag nicht, so die „Neue Westfälische“. Heißt: Bei einem Zugausfall übernimmt die Bahn nicht mehr die Kosten eines Ersatztaxis.

17.17 Uhr: Von 0 in der Nacht auf Sonntag bis zum Sonntagabend gilt laut DWD die höchste Warnstufe (4) für Teile von Ostwestfalen-Lippe. Dort besteht Gefahr wegen extremer Schneeverwehungen.

In der gesamten Region wurde bereits die zweithöchste Warnstufe (3) wegen starker Schneefälle ausgerufen. Von 20 bis 35 Zentimetern Neuschnee ist die Rede. „In Staulagen werden Mengen bis 40 cm erreicht", zitiert die „Neue Westfälische“ den DWD.

12.25 Uhr: Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Schneeverwehungen. Verbreitet wird es glatt, teilt der Deutsche Wetterdienst am Samstagmittag mit. Die Warnung gilt ebenfalls für das gesamte Ruhrgebiet.

10.15 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Warnung für mehrere Städte in NRW ausgesprochen. In der Mitteilung heißt es:

Ab Samstagabend ziehen aus Süden langanhaltende und teils kräftige

Niederschläge auf. Diese gehen zunehmend von Schneefall in

gefrierenden Regen über. Bis zum Sonntagmittag, nach Osten hin bis

Sonntagabend, muss verbreitet mit Glatteis auf Straßen und Wegen

gerechnet werden.

Es kann zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Zudem besteht die Gefahr von Eisbruch. Schäden an Vegetation und Infrastruktur lassen sich dabei nicht ausschließen.

Darunter sind die folgenden NRW-Städte:

Bottrop

Dortmund

Bochum

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Essen

Duisburg

Gelsenkirchen

Neben der Glätte kann es außerdem zu Windböen kommen.

09.16 Uhr: Wetter-Experte Dominik Jung erklärt derweil auf seinem Twitter-Account, wie die Schneewalze über Deutschland hinweg zieht. Na wir warten gespannt, ob das wirklich eintritt.

07.31 Uhr: Die Deutsche Bahn bereitet sich auf ein schweres Schnee-Chaos vor. So stehen bereits sämtliche Schneeräumfahrzeuge bereit. Das berichtet unteranderem WDR2.

07.20 Uhr: Guten Morgen! Der Deutsche Wetterdienst hat für extreme Wetterlagen prognostiziert. Grund ist, dass wohl zwei Wetterfronten aufeinanderprallen sollen. Kalte Luft aus dem Norden trifft dann auf warme feuchte Luft aus dem Süden.

Wir schauen, was der Tag wirklich so bringt. Kommt gut in diesen Samstag!

Freitag, 5. Februar

20.33 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagabend Wetterwarnungen für diverse Städte in NRW ausgesprochen: „Von Samstagabend bis Sonntagabend treten langanhaltende und mitunter kräftige Schneefälle auf.“ Insgesamt muss mit 20 bis 30 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden, vereinzelt seien auch 40 Zentimeter möglich.

Betroffen sind vor allem diese Städte (Stand Freitagabend 20.30 Uhr):

Bottrop

Mülheim

Gelsenkirchen

Essen

Dortmund

Bochum

Herne

Oberhausen

Duisburg

Im Zusammenhang mit starken bis stürmischen Ostwind müssen die Menschen dort außerdem mit extremen Schneeverwehungen rechnen. Für den DWD ist klar: Auf uns könnte eine „Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“ zukommen.

19.20 Uhr: Auch die Bahn wappnet sich für Eis und Schnee. Und dennoch müssen sich Bahnreisende auf Widrigkeiten einstellen: „Trotz aller Vorbereitungen ist es nicht auszuschließen, dass es zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen kann“, teilte sie am Freitag mit. Fernverkehrstickets könnten kostenlos storniert werden.

18.19 Uhr: Wer am Wochenende unterwegs sein muss, der könnte wegen Schnee und Eis in Schwierigkeiten geraten. Zum Glück stehen 440 Straßenwärter der Autobahn GmbH in Bereitschaft versetzt. „Sie werden am Wochenende wohl nicht viel Schlaf bekommen“, sagte der Sprecher Bernd Löchter, in Hamm. Wie immer werde möglichst vorbeugend gestreut. Salz sei noch reichlich vorhanden.

Je nach Stärke des Schneefalls könnten Straßenwärter auch an ihre Grenzen stoßen. „Wenn sich Lastwagen mit Sommerreifen an Steigungen quer stellen, geht auch nichts mehr“, sagte Löchter. Er appellierte an die Autofahrer, nur mit vollem Tank, Winterreifen und Decken zum Wärmen für alle Fälle loszufahren. Sie sollten außerdem überlegen, ob die Fahrt wirklich notwendig ist.

15.03 Uhr: Wegen Tauwetter und Dauerregen in den vergangenen Tagen macht den Behörden außerdem Hochwasser Sorgen. Insbesondere am Rhein. Mehr dazu liest du hier >>

14.06 Uhr: Am Sonntag sollen sich die kräftigen Schneefälle im Norden und Osten des Landes zunächst fortsetzen. Auch am Vormittag droht erneut Eisregen in Teilen des Landes. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und -1 Grad im Nordosten und 2 bis 5 Grad im Südwesten des Landes.

13.15 Uhr: Der DWD rechnet nach dem Eisregen vom Münsterland bis Ostwestfalen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit unwetterartigen Schneefällen. Autofahrer sollten südlich der Schneegrenze gewarnt sein. Denn hier könnte es dann erneut zu gefrierendem Regen und extremer Glätte auf den Straßen kommen. Nur der Südwesten von NRW bleibt verschont. Bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad soll es hier lediglich regnen. (ak/vh)