Wetter in NRW rumst mal wieder ordentlich – kurz darauf ist es so weit

Der meteorologische Herbst ist da und macht gleich zu Beginn seinem Namen alle Ehre. So ist das Wetter in NRW in der ersten September-Woche reichlich wechselhaft.

Am Dienstag (2. September) drohen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach freundlichem Beginn im Tagesverlauf vereinzelt kräftige Gewitter. Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter in NRW unbeständig. Doch danach wendet sich das Blatt.

Wetter-Achterbahn in NRW

Es ist feuchte und relativ warme Luft, die laut DWD-Meteorologen am Dienstag vom Nordostatlantik zu uns strömt. Sie sorgen erst einmal für unbeständiges Wetter in NRW. So ist ab dem Nachmittag mit einzelnen Gewittern zu rechnen, lokal sogar mit Starkregen von bis zu 15 Litern Pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Auch sei mit Hagel und stürmischen Böen bis zu 75 km/h bis in den Abend hin zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch soll sich die Lage zunächst beruhigen, bevor zum Abend hin erneut Schauer und Gewitter möglich sind. Dabei bleiben die Temperaturen in der Spitze trotz der unbeständigen Lage stabil über 20 Grad.

Wetter-Wende im Anmarsch

In den Folgetagen bleibt es bei wechselhaftem Wetter, bevor es Richtung Wochenende immer trockener werden soll. Ab Sonntag (7. September) soll es dann auch wieder spürbar wärmer werden. Einen Tag später kratzt das Thermometer nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) dann vielleicht sogar wieder an der 30-Grad-Marke!

Meteorologischer Herbst hin oder her, der Spätsommer 2025 will sich also so schnell noch nicht geschlagen geben. Wie warm es tatsächlich wird, ist am Dienstag (2. September) noch nicht ganz sicher. Das kommt nach Angaben des Wetter-Experten darauf an, wie weit die warmen Luftmassen aus dem Süden am Wochenende nach Europa vorrücken. 25 Grad sollen in NRW in jedem Fall erreicht werden.