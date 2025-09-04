Wetter in NRW spitzt sich zu – jetzt scheppert es richtig

Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich. Schon am Mittwoch (3. September) haben sich in Teilen des Landes kräftige Gewitter mit urplötzlichem Starkregen entladen. So schepperte es etwa gegen 22.30 Uhr am Niederrhein. Zwar war die Luft schon nach kurzer Zeit wieder rein. Wer in der Zeit jedoch keinen Unterschlupf hatte, wurde mächtig nass.

Es sind Szenarien, die auch in den Folgetagen drohen. Schon für Donnerstagabend (4. September) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die nächsten Gewitter mit Starkregen und Sturmböen für NRW angesagt. Es sollten nicht die letzten bleiben.

Wetter in NRW spitzt sich zu

15 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit – davor warnten die DWD-Meteorologen noch für Anfang der Woche in NRW. Am Donnerstagabend drohen sogar 20 Liter Niederschlag. Dazu sei mit Sturmböen mit bis zu 75 km/h zu rechnen.

Deutlich heftiger soll es allerdings südlich von NRW zugehen. So erwarten die Wetter-Experten ab dem späten Donnerstagnachmittag schwere Gewitter in Baden-Württemberg und Bayern mit orkanartigen Böen (bis zu 115 km/h) und bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter. Dabei könnten sogar Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern herunterkommen.

Im Vergleich dazu soll NRW glimpflicher davonkommen, zumal sich die Lage im Westen zur Nacht hin entspannen soll. Dabei seien anfangs allerdings noch einzelne Gewitter und Schauer möglich. Am Freitag kann es dann allerdings mancherorts wieder rundgehen.

Nächste Gewitter in Aussicht

So rechnen die DWD-Meteorologen bei wechselhaftem Wetter erneut mit Schauern und Gewittern. Zum Abend hin soll es dann allerdings aufklaren, bevor uns ein traumhaft spätsommerliches Wochenende bevorsteht.

Schon am Samstag sollen die Werte auf bis zu 25 Grad steigen. Am Sonntag kratzt das Thermometer dann sogar fast an der 30-Grad-Marke. Zu Beginn der Woche könnte es nach ersten Prognosen sogar noch wärmer, dafür aber auch wieder regnerisch werden.