Wetter in NRW: Gewitter-Warnung! HIER kracht es jetzt gewaltig

Amtliche Wetter-Warnung in NRW! Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnt am Montagabend (24. Oktober) vor Unwetter in Teilen des Landes. Die Unwetterfront zog am Abend ab 19.20 Uhr von Westen über NRW hinweg.

Ab diesem Zeitpunkt warnte der DWD vor Gewitter mit Windböen bis 60 km/h in zahlreichen NRW-Städten. „Örtlich kann es Blitzschlag geben“, warnen die Meteorologen und können weitere Gefahren nicht ausschließen.

Wetter in NRW: HIER kracht es gewaltig

Zunächst galt die Wetter-Warnung nur bis 19.45 Uhr und zwar für folgende Städte in NRW:

Essen (Mitte und Süden)

Duisburg (Mitte und Süden)

Mülheim

Düsseldorf

Mönchengladbach

Grevenbroich

Viersen

Krefeld

Mettmann

Später haben die DWD-Experten die Wetter-Warnung bis 21 Uhr Uhr verlängert. Jetzt musst du zusätzlich auch in Bochum, Dortmund, Hagen, Wuppertal, Remscheid, Solingen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit Gewitter rechnen. Zum späteren Abend muss sich dann auch der Osten des Landes auf mieses Wetter einstellen.

Weitere Wetter-Gefahr in NRW

Neben den Gewittern können die Meteorlogen bis in die erste Nachthälfte neben Gewittern auch Starkregenfälle mit bis zu 15 Litern Regen innerhalb kürzester Zeit nicht ausschließen. Dabei können sogar stürmische Böen auftreten. In der zweiten Nachhälfte beruhigt sich dann die Wetterlage.

Am Dienstag soll es dann im Osten die letzten Schauer geben, bevor die Sonne in NRW dominiert.

Amtliche Wetter-Warnung in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO / alimdi

Irre Wetter-Aussichten in NRW

In den nächsten Tagen soll es dann ähnlich wechselhaft bleiben. Dabei steigen die Temperaturen zunehmend an. Dahinter steckt eine Strömung aus südwestlicher Richtung, die feucht-warme Subtropikluft nach NRW führt, erklärt der DWD. Und die sorgt dafür, dass schon am Mittwoch die 20-Grad-Marke in NRW geknackt wird.

Mehr Themen:

Am Donnerstag erreicht das Thermometer bis zu 22 Grad. Und damit scheint der Gipfel noch nicht erreicht. Erste Prognosen für die kommenden Tagen zeigen, dass weitere Spitzenwerte in NRW erreicht werden. Über deine Heizrechnung brauchst du dir also vorerst weiter wenig Gedanken machen. Dabei soll es am Mittwoch meist trocken mit einzelnen Schauern bleiben. Am Donnerstag drohen immer wieder schauerartige Regenfälle.