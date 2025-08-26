Große Wetter-Wende in NRW – doch erstmal braut sich was zusammen!

Es ist so etwas wie die Zugabe nach dem Konzert. Der Sommer kehrt am Dienstag (26. August) noch einmal zurück, bringt uns sonniges Wetter bei Spitzenwerten bis zu 30 Grad in Teilen von NRW.

Auch am Mittwoch wird es noch einmal richtig warm, bevor der sommerlichen Zugabe Schauer und Gewitter dazwischen grätschen. Zum Wochenende müssen wir uns dann auf reichlich wechselhaftes Wetter in NRW einstellen. Doch schon bald dürfte sich das Blatt wieder wenden.

Schauer und Gewitter in NRW

Doch nach dem sommerlichen Einschub Anfang der Woche kracht es erstmal mächtig in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bei einzelnen Schauern und Gewittern teilweise mit Starkregen und teilweise sogar Sturmböen. Und zwar nicht nur am Mittwoch, sondern auch in den Folgetagen.

Der Temperatursturz ist dabei inklusive. So liegen die Werte am Wochenende nur noch bei knapp über 20 Grad. Ein Trend, der sich auch zu Wochenbeginn fortsetzt. Ab Dienstag (2. September) wird es dann nach Angaben von Dominik Jung wieder freundlicher. Der Wetter-Experte macht dabei Lust auf das Wetter zum Monatswechsel in NRW.

Spätsommer in NRW lässt grüßen

Laut dem Diplom-Meteorologen soll sich die Wetter-Lage nach den Schauern und Gewittern Anfang September wieder deutlich beruhigen. Die Wetter-Prognose deute kaum noch auf nennenswerte Niederschläge hin. Dabei sollen sich die Temperaturen um die 20-Grad-Marke einpendeln. „Teilweise hinten raus auch 25 Grad“, deutet Dominik Jung („wetter.net„) auf die Entwicklung Richtung Mitte September hin.

Na, wenn das mal nicht eine Wetter-Entwicklung ist, die Sonnenanbeter in NRW glücklich macht. Dazu die beruhigende Aussicht: Im Gegensatz zum Süden der Republik wird der Westen bis Ende August von den ganz großen Regenmassen verschont. Nach Angaben des Wetter-Experten blühen uns in NRW maximal 20 Liter Regen pro Quadratmeter bis Dienstag (2. September) – im Südwesten sind es bis zu 120 Liter…