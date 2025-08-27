„Alarmstufe Lila“ im Süden – trifft das Sturzflut-Wetter jetzt auch NRW?

Nach dem Hitzetag am Dienstag (26. August) geht es wild weiter. Nach einer Tropennacht in manchen Teilen Deutschlands kann auch am Mittwoch erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden. In NRW sieht es aber eher nach 26 Grad aus, aber immerhin.

Allerdings nimmt das Wetter dann zum Nachmittag die nächste Wende. Regenschauer und Gewitter ziehen auf. Das meiste kommt im Süden runter, NRW wird voraussichtlich nicht so stark betroffen sein. Doch ganz sicher ist sich Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ da noch nicht.

Wetter in NRW: Ein Sturm zieht auf

Bis zu 300 Liter Regen und mehr – so viel dürfte im Süden Europas vom Himmel fallen. Besonders die Schweiz und der Norden Italiens sind betroffen. Auch in der Südhälfte Deutschlands kann es turbulent werden. „Starkregen kann dabei zu einem Problem werden. Lokal drohen Überflutungen“, warnt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

„Schuld daran, und das hatten wir schon in den vergangenen Wochen so oft betont, ist das sehr warme Mittelmeer. Das sorgt für viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre und die will raus!“ Laut aktueller Prognose soll das Regenband zwar nur bis zur Mitte Deutschlands reichen. Doch: „Fix ist das nicht“, betont Jung. Das Ganze könnte sich auch weiter in den Norden verlagern und dann doch noch mehr in Richtung NRW wandern.

Wetter in NRW: Spätsommer in Aussicht

In NRW sind am Mittwochnachmittag bis Abend mit 20 Litern und Sturmböen bis 70 Stundenkilometern zu rechnen, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch zum Freitag hin könnte es erneut gewittern und stürmisch werden.

Auch bei den Temperaturen geht es in den kommenden Jahren ein wenig abwärts. Von 25 Grad am Donnerstag auf 23-24 Grad übers Wochenende, bis hin zu 20-21 Grad in der ersten Septemberwoche. Dazu wird das Wetter immer wieder durchwachsen ausfallen, mit teils regnerischen oder auch mal trockenen und sonnigen Tagen. Und wer weiß: Laut September-Prognose könnte es hinten raus auch noch einmal 25 Grad geben. Ein warmer Spätsommer ist laut „wetter.net“ nicht ausgeschlossen.