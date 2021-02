Das Wetter in NRW bringt am Mittwoch einige Gefahren. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Gewittern – HIER kommt es knüppeldick

Nach dem Dauerregen der letzten Tage macht das Wetter in NRW am Mittwoch Ernst.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab den Morgenstunden in Teilen des Landes vor einzelnen Gewittern. Es bleibt nicht die einzige Gefahr, die das Wetter in NRW mit sich bringt.

Wetter in NRW: Experten warnen vor Gewitter

Nach Angaben der DWD-Meteorologen bläst am Mittwoch bei Dauerregen ein kräftiger Wind in ganz NRW. Der bringt milde und feuchte Luft mit sich.

Dabei kann es ab dem späten Vormittag vereinzelt zu Gewittern kommen. Die bringen die Gefahr schwerer Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h mit sich.

Wetter in NRW: HIER musst du besonders aufpassen

Besonders betroffen von der Sturmwarnung sind besonders exponierte Gebiete in der Eifel und dem Sauerland sowie in abgeschwächter Form auch in und um folgende Städte:

Aachen

Köln

Bonn

Hier gilt die DWD-Warnung vor dem Wetter in NRW ab 14 Uhr bis Mitternacht.

Wetter in NRW: Weitere Gefahr im Sauerland

Für das Sauerland kommt es knüppedick: Bei steigenden Temperaturen in NRW warnt der Wetterdienst am Mittwoch dort neben Gewittern und Sturmböen auch noch vor Tauwetter. Bei zusätzlichem Dauerregen gehen die Wetter-Experten von 30 Litern Abflussmenge pro Quadratmeter aus.

Bäche und Flüsse drohen deshalb genau wie der Rhein auf Höchststände zu steigen. Damit steigt auch die Gefahr vollaufender Keller.

Der Pegel des Rheins steigt durch Tauwetter und Dauerregen immer weiter, wie hier in Königswinter. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Wetter-Aussichten in NRW

Mit dem andauernden Regen in NRW soll nach DWD-Prognosen ab Donnerstag zunächst Schluss ein. Auch der Wind lässt im Tagesverlauf nach.

Die NRW-Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 8-12 Grad, nachts bis 2 Grad

Donnerstag: 7-11 Grad, nachts bis 0 Grad

Freitag: 6-10 Grad, nachts bis 2 Grad

Samstag: 0-8 Grad, nachts bis -4 Grad

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in NRW wechselhaft. Bei sinkenden Temperaturen droht dann aber auch wieder Glätte. In Teilen des Landes kann es ab Samstag auch wieder schneien. (ak)