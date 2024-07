Wetter in NRW: Nächste Wende steht kurz bevor – Experte kann es kaum fassen: „Oha!“

Eieiei! Na, da kommt aber wieder was auf uns zu. Schon am vergangenen Wochenende war von 30 Grad plus bis Gewitter alles dabei. Die kommenden Tage sollen allerdings zunächst etwas ruhiger werden, wie Wetter-Experte Dominik Jung zumindest für NRW voraussagt.

Doch das ändert sich schon zum Ende der Woche wieder. Dann steht uns die nächste Wetter-Wende in NRW bevor. Und die hat es in sich.

Wetter in NRW: Nach der Ruhe kommt der Sturm

Die letzte volle Juli-Woche beginnt wieder drückend und schwül. Neben viel Sonnenschein kann es immer wieder kurze Schauer oder auch Gewitter geben. Insgesamt wird es ein Stück kühler, aber auch „ruhiger“, sagt Dominik Jung von „wetter.net“. Die erste Wochenhälfte bleibt es bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Ab Mittwoch (24. Juli) kommt die Sonne wieder öfter durch und Donnerstag, da wird es wieder „deutlich wärmer“, so der Experte. „Im Verlauf der Woche kommt ein neues Hoch und das bringt den Sommer wieder mit Macht zurück.“ So sind zum Wochenende schon wieder 30 Grad drin. In einigen Regionen Deutschlands erreichen wir sogar mit an die 40 Grad eine erneute „Hitzespitze“. Doch dann geht es wieder richtig ab.

Wetter in NRW: Erneute Gewitter-Warnung

Am Samstag (27. Juli) erwartet Jung 28 Grad in NRW. Allerdings dürfte das keine trockene Hitze werden, sondern erneut eine schwüle. Neue Gewitter aus Westen drohen, das Unwetterpotenzial steigt erneut an. Heftiger Regen und teils sogar Überflutungen sind möglich.

Und am Sonntag geht es bei den Temperaturen wieder rapide bergab, auf unter 20 Grad. Dazu ist weiterhin Regen zu erwarten. Ob das alles auch genau so kommt, bleibt abzuwarten, doch zeigt der Trend eine deutliche Richtung hin zu einer starken Erwärmung und hohen Wahrscheinlichkeit erneuter Gewitter.