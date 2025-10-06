Expertin warnt vor Wetter-Gefahr in NRW – vor allem Autofahrer sollten vorsichtig sein

Kaum ist das lange Wochenende mit zum Teil Dauerregen und Sturm vorbei (wir berichteten), steht schon das nächste Problem beim Wetter in NRW vor der Tür.

Und hier sollten vor allem Autofahrer dringend aufpassen! Sonst könnte es schnell gefährlich werden.

Expertin warnt vor Wetter-Gefahr in NRW – vor allem Autofahrer müssen aufpassen

Das Sturmfeld, das übers Land gezogen ist, hat sich laut dem europäischem Wettermodell inzwischen verlagert. Nun wird’s vor allem Richtung Osten windig. Das Ganze erstreckt sich sogar von der Ostsee bis Richtung Alpen. In der Nacht zu Dienstag (6. Oktober) könnten in fast ganz Deutschland ordentlich Schauer vom Himmel fallen. Nur der Westen bleibt davon meist verschont. Dafür steht uns eine ganze andere Gefahr beim Wetter in NRW bevor: bodennahe Wolken! Was soll das denn bitte sein? Die Lösung ist ganz einfach – es geht um Nebel.

++ Das könnte dich auch interessieren: Nachteulen aufgepasst! Dieses Himmelsphänomen gibt es nur ganz selten ++

Und dieser kann „die Sichtweite ordentlich beeinträchtigen“, warnt uns Kathy Schrey in ihrem Video von wetter.net. Die besagte Sichtweite kann dabei teilweise sogar unter 150 Meter liegen. Das dürfte vor allem für Autofahrer schnell zum Problem werden. Also: Augen auf im Straßenverkehr und immer dem Wetter angepasst fahren. Dann kommt hoffentlich jeder sicher an seinem Ziel an.

Jede Menge Wolken in Sicht

Tagsüber wird es am Dienstag (7. Oktober) dann überall im Land trockener. Doch auf Sonne haben wir beim Wetter in NRW wohl kaum eine Chance. Die dichten Wolken hängen wie Blei am Himmel. Ähnlich auch am Mittwoch (8. Oktober).

Weitere News aus der Region liest du hier:

Am Donnerstag (9. Oktober) sorgt der hohe Luftdruck dann endlich für ein paar sonnige Phasen, auch im Westen. Doch am Freitag (10. Oktober) stehen schon wieder neue Wolken in den Startlöchern. Um nochmal richtig Sonne zu tanken, hilft wohl nur ein Urlaub in südlicheren Gefilden!