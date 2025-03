Wetter in NRW: Frühlingsfreunde müssen stark sein – Expertin spricht Klartext

Das Wetter der letzten Tage hat für zahlreiche glückliche Gesichter gesorgt, die sich gen Sonne streckten. Bei Temperaturen von rund 17 Grad haben viele Menschen die Gelegenheit ergriffen, Ausflüge im Freien zu machen und die hohen Temperaturen des Frühlings zu genießen. Doch ist damit nun Schluss? Eine Expertin klärt auf.

Durch das schöne Wetter in der letzten Woche kamen bei vielen Menschen in NRW die Frühlingsgefühle zum Vorschein. Kaum zeigen sich die ersten warmen Sonnenstrahlen, beleben sich die Straßen und Parks förmlich und viele machen sich die hohen Temperaturen zu Nutze. Es scheint, als ob der schier endlose Winter vorbei sei und der Frühling nun beginne. Doch eine Expertin macht diesem Wunschdenken jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Wetter in NRW: Frühlingsfreunde müssen stark sein

Kathy Schrey von „wetter.net“ muss die Hoffnungen vieler Frühlingsfreunde nun stoppen. Denn von dem schönen Wetter der letzten Tage ist aktuell nicht mehr viel übrig. Die Expertin warnt vor einem sogenannten „High-over-Low“, bei dem ein hoher Luftdruck aus dem Norden mit Tiefdruckgebieten aus dem Süden Europas aufeinandertrifft. Im Süden Deutschlands wird es in den nächsten Tagen daher ordentlich nass, während die Temperaturen in Richtung Norden zumindest ein bisschen höher werden. Im Westen um NRW ist am Donnerstag (13. März) mit rund acht Grad zu rechnen.

Diese Temperatur verpasst den rund 17 Grad der letzten Woche einen ordentlichen Dämpfer. Und auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. März) fehlt jegliche Spur vom warmen Frühling. Stattdessen solltest du dich auf etwa ein Grad einstellen – örtlich könnten auch die Straßen wieder frieren! Am Freitag bleibt das Wetter in NRW auch tagsüber ähnlich kalt bei ca. sieben Grad.

So sieht es am Wochenende aus

Zum Wochenende hin sieht es nach den aktuellen Statistiken von Kathy Schrey allerdings ein bisschen besser aus. Zwar nimmt die Bewölkung in Richtung Süden zu, die Temperaturen in ganz Deutschland liegen am Samstag (15. März) allerdings zwischen drei und elf Grad. Und am Sonntag (16. März) kann auch bei uns die Sonne hervorkommen. Aber Achtung: Da die Luft polaren Ursprungs ist, wird die Sonne noch nicht die Kraft haben, um die Luft zu erwärmen!

Der Start in die neue Woche soll dann die Zweiteilung des Wetters noch einmal genauer zeigen: Im Süden wird es nass und im Norden trocken – „zum Teil mit Sonne pur“, so Meteorologin Schrey.