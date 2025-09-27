Wetter-Wende in NRW – Experte wird deutlich: „Das war‘s!“

Seit Montag (22. September) ist der Sommer 2025 offiziell Geschichte. Der Herbst ist da und lässt schon in den ersten Tagen seine ungemütliche Seite heraushängen. Auch das Wetter in NRW hat sich zuletzt deutlich verändert.

Pünktlich zum Ende des ersten Herbstmonates September erwartet Wetter-Guru Kai Zorn den nächsten Umschwung. Demnach müsse man sich aufgrund des Wetters in NRW demnächst richtig warm anziehen – im wahrsten Sinne des Wortes!

Wetter in NRW: Es fröstelt wohl bald schon

Die ersten kälteren Tage nach dem Sommer sind immer ein echter Schock. Wenn man sich erstmals wieder die dicke Jacke und die Handschuhe anziehen muss, wenn es morgens zur Arbeit geht. Dann geht die Laune bei den allermeisten Menschen gleich in den Keller. All diejenigen, die mit Kälte so gar nichts anfangen können, müssen nun stark sein.

++ NRW hofft auf Goldenen Oktober: Experte fasst sich bei Prognose an den Kopf – „Humbug“ ++

Denn Zorn spricht davon, dass es in den kommenden Tagen nachts gar frieren könne. Die Temperaturen sinken also bis in den Minusbereich – es wird wieder mächtig kalt. Auch in NRW. Allerdings soll vor allem der Süden Deutschlands Frost erwarten.

„Kaltstart“ in den Herbst

In seinem neuesten YouTube-Video heißt es, dass Deutschland ein „Kaltstart“ in den Herbst erwartet. Vor allem für einige Pflanzen hat er keine positive Prognose parat. „Für so manche Sommerblume heißt es: Das war’s!“, macht Zorn deutlich. Die bunten Beete und Felder werden bald also wohl nicht mehr so bunt sein.

Weitere News zum Wetter und andere Themen findest Du hier:

Stattdessen kann man sich schon auf Laubfegen und Kratzen einstellen. Auch wenn es eher in den südlichen Regionen der Republik so richtig kalt werden könnte, wird sich auch das Wetter in NRW weiter ändern. Alle, die es noch nicht getan haben, sollte also rasch die Herbst- und Winterklamotten aus dem Schrank und vom Dachboden holen.