Wetter: Neben Glätte und Frost – nun spricht der DWD eine weitere Warnung für NRW aus

Nicht nur Glätte und Frost machen Autofahrern in NRW das Leben schwer.

Der Januar könnte doch noch zum Wintermonat werden. Zumindest in einigen Städten in NRW.

Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost und glatten Straßen in mehreren NRW-Städten.

Wetterdienst warnt vor Glätte in NRW

Am Montagnachmittag hat der Wetterdienst seine Warnung noch einmal ausgeweitet. So gilt eine amtliche Warnung vor Frost von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagvormittag, 11 Uhr, in diesen Städten:

Bottrop

Duisburg

Gelsenkirchen

Oberhausen

Essen

Mülheim

Herne

Aber auch andere Städte in NRW könnten von Glätte betroffen sein. Zusätzlich sorgt Nebel für schlechte Sichtverhältnisse im kompletten Bundesland. Daher warnt der DWD bis einschließlich Dienstagmorgen vor Nebel.

Wetter in NRW: Es wird bitterkalt

Die warmen Tage im Januar neigen sich offenbar dem Ende zu: Der Montag beginnt mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Wetter in NRW: Es wird bitterkalt. Foto: dpa

Höchsttemperaturen im Lauf des Tages: 3 bis 6 Grad, im Bergland 0 bis 4 Grad. Dabei weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht wird es dann erneut bitterkalt: Das Thermometer fällt auf bis zu Minus 4 Grad. Am Dienstag soll es laut Vorhersage am Morgen sonnig sein, die Temperaturen liegen dann bei 3 bis 6 Grad. Nachts wird es dann wieder sehr kalt - das Thermometer kann auf bis zu Minus 6 Grad absinken.

Am Mittwoch wird es laut dem DWD richtig ungemütlich: Denn dann kommt Sprühregen dazu, bei Temperaturen von 1 bis 6 Grad. (fb/dg/pen/mb)