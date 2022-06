Wetter in NRW: Wochenstart mit Regen – an Fronleichnam brühende Sommer-Hitze

Die Menschen in NRW sind bereit für den Sommer. Aber spielt das Wetter jetzt langsam auch mal mit?

Zum Anfang der Woche hält sich das Wetter in NRW noch zurück, doch ab Mitte der Woche gibt es eine freudige Überraschung.

Wetter in NRW: Woche startet trüb und vereinzelt nass

Am Montag schaut es in einigen Teilen von NRW noch recht trüb aus. Dunkle Wolken schieben sich vor die Sonne. Während es im Rheinland laut Deutschem Wetterdienst(DWD) trocken bleiben soll, könne in Westfalen jedoch auch mit Regen und Gewitter gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 19 bis maximal 22 Grad.

Das Wetter in NRW hat diese Woche eine Überraschung für uns parat. (Symbolbild) Foto: imago images/YAY Images

Am Dienstag soll es dann vor allem im Süden sonnig werden. Die fiesen Regenwolken scheinen sich dann schon fast vollständig verzogen zu haben. Langsam klettern auch die Temperaturen auf maximal 24 Grad. Ab Mitte der Woche ist der Sommer, zumindest vorerst, richtig angekommen.

--------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

--------------------

+++ Hund in NRW: Tierheim platzt wegen DIESEN Leuten die Hutschnur – „Werden nicht aufhören" +++

Wetter in NRW: Strahlender Sonnenschein ab Mittwoch

So können ab Mittwoch die Badesachen ausgepackt werden. Laut DWD wird es mit bis zu 29 Grad richtig heiß.

+++ NRW: Wegen Fronleichnam! ADAC warnt vor Fehler wie an Pfingsten +++

Ein schwacher Wind soll zwischendurch für etwas Erfrischung sorgen. Besonders schön: Auch an unserem freien Tag (Fronleichnam am Donnerstag, den 16. Juni) wird das Wetter warm und sonnig.

--------------------

Weitere News aus NRW:

Movie Park: Jugendlicher geht im Freizeitpark durch die Hölle – Polizei ermittelt

Deutsche Bahn in NRW: Wegen Masken-Zoff – Mann will mit Messer auf Zugbegleiter losgehen!

Autobahnen in NRW: Aufgepasst! HIER musst du an und um Pfingsten besonders viel Geduld haben

--------------------

Es werden bis zu 29 Grad erwartet – perfektes Wetter also für einen Ausflug zum Freibad oder generell in die Natur.

Cranger Kirmes: Attraktion sagt ab – dabei sollte hier eine außergewöhnliche Premiere stattfinden

Fans der Cranger Kirmes müssen auf eine beliebte Attraktion verzichten. Dabei sollte hier eine außergewöhnliche Premiere stattfinden. (Hier mehr dazu) (cg)