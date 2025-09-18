Sommer-Comeback auch in NRW? Wetter dreht noch mal richtig auf!

Man mag es beim Blick aus dem Fenster kaum glauben – aber NRW könnte auf die letzten Meter vor dem Herbstbeginn noch einmal eine kräftige Dosis Sommerwetter abbekommen.

„Liebe Kinder, gebt fein acht, ich hab euch etwas mitgebracht“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ an – meint damit aber nichts Weihnachtliches, sondern tatsächlich ein kurzes Sommer-Comeback in Deutschland. Wie viel bekommt NRW davon in den nächsten Tagen ab?

Sommer-Wetter mit fast 30 Grad in NRW

In Spanien herrscht aktuell extreme Hitze mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Und die schickt ihre Ausläufer am Freitag (19. September) und Samstag (20. September) bis nach Deutschland. Natürlich bekommen wir nicht die komplette Hitze-Welle ab – die Kraft der Sonne reicht aus, um uns Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad zu bescheren. Vor allem aufgrund der geografischen Nähe natürlich im Südwesten von Deutschland.

Doch was bekommt NRW ab? Nun, das kann man auch als durchaus angenehmes Sommerwetter bezeichnen. Bis zu 27 Grad am Freitag sind im Westen drin, bei viel Sonnenschein und nur ein paar Wölkchen.

Am Samstag sinken die Höchstwerte in NRW auch nur auf 26 Grad herunter, es bleibt also quasi genauso freundlich – auch wenn die ein oder andere Wolke mehr aufzieht. Diese markieren dann auch schon wieder das Ende dieses kurzen, aber heftigen Sommer-Comebacks.

Herbst-Hammer folgt sofort

Am Sonntag (21. September) ist die Sommer-Freude in NRW schon wieder vorbei. Dunkle Wolken, Regen und Temperaturen von maximal 18 Grad erinnern uns alle wieder daran, dass der Herbst jetzt endgültig beginnt.

Ein Grund mehr, die beiden sonnigen Tage noch einmal richtig zu genießen, bevor die kalten Jahreszeiten Deutschland fest in ihrem Griff haben.