Noch einmal Grillen und Freibad – dann fährt das Wetter in NRW Achterbahn

Das erste September-Wochenende ist scheinbar auch das letzte wirklich sommerliche in diesem Jahr. So sieht es zumindest nach der aktuellen Wetter-Karte von Samstag (6. September) aus. Das Hoch „Nina“ bringt noch mal viel Sonnenschein, dazu kommt warme Luft aus Süd-West-Europa.

Dieses Wochenende sollten die Menschen in NRW noch einmal zur Gänze auskosten – wer weiß, wann es wieder so schön wird. Laut Experte Dominik Jung von „wetter.net“ sieht es danach nach einer rasanten Achterbahnfahrt aus.

Achterbahn-Wetter in NRW

24 Grad und Sonne, am Sonntag sogar bis zu 27 Grad: Das schreit doch nach einem Besuch im Freibad oder einem schönen Grillabend im Garten. „Diesen Tag sollte man noch mal genießen“, meint auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Denn es könnte der letzte dieses Jahr sein, der dazu einlädt.

Auch am Montag (8. September) bleibt es warm, doch schon am Dienstag folgt der Temperatursturz. Bei 15 Grad und Regen wird es wechselhaft. Auch am Mittwoch hält sich der Himmel bei 22 Grad noch bedeckt. Donnerstag erscheint er aber schon wieder freundlicher. Nur um am Freitag dann direkt wieder zuzuziehen. Dann sacken die Temperaturen auch auf 19 Grad ab. Wie gesagt: Achterbahn.

Herbst-Wetter in NRW

Im gesamten September erwartet uns wettertechnisch ein ziemliches Auf und Ab. Laut Europäischem Wettermodell (ECMWF) dürfte die Woche vom 8. bis 15. September noch etwas wärmer ausfallen als der Klima-Mittelwert der Jahre 1990 bis 2020 für diesen Zeitraum vorsieht. Die Woche darauf fällt dann deutlich unter diesen Durchschnitt. Vom 22. bis 29. September sieht es wieder ausgeglichen aus.

Und der Oktober? Der zeigt keine großen Abweichungen auf. Das CFS-Wettermodell rechnet mit 0,5 bis 1 Grad über dem Klimamittel, doch es könnte etwas nasser werden. „Das würde ja mal der Landwirtschaft und vor allem der Natur richtig guttun“, wird der „wetter.net“-Moderator deutlich. Schließlich war der August vor allem zum Ende hin ziemlich trocken. Eine erste Prognose für November zeigt auch schon wieder 1 bis 2 Grad mehr an. „Das ist schon eine Hausnummer.“ Ob es allerdings so kommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch absolut nicht in Stein gemeißelt.