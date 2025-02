Wetter in NRW legt krachende Wende ein – „Total verrückt“

Wann kommt er denn nun, der Frühling? Meteorologisch müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Denn erst am 1. März ist es so weit. Doch schon jetzt könnte das Wetter in NRW die ersten Frühlingsgefühle wecken.

Denn noch im Februar könnte das Wetter in NRW eine brachiale Wende einlegen. Selbst Diplom-Meteorologe Dominik Jung ist beim Blick auf die Wetter-Modelle perplex. Was kommt denn da auf uns zu?

Wetter in NRW vor Achterbahnfahrt

„Das Wetter im Februar könnte total verrückt werden“, kündigt Jung in seinem Youtube-Video für „wetter.net“ am Mittwochmorgen (12. Februar) an. Auch in NRW bahnt sich jetzt Irres an. „Der Februar fährt wahrlich Achterbahn“, so der Wetter-Experte.

+++ „Fette Giftwolke“ über NRW – Wetter-Experte muss dringende Warnung aussprechen +++

Schon am Mittwoch bekommen wir die ersten Folgen von Tief „Max“ zu spüren. Bei maximal fünf Grad ist dann in NRW auch Regen in Sicht. Über Nacht rauscht dann auch ein Schneetief über Deutschland, doch der Westen wird dabei ausgespart. Dennoch fallen auch hier die Temperaturen bis zum Wochenende hin immer weiter nach unten. Selbst am Tag der Verliebten – an Valentinstag – wird die Winterjacke laut aktueller Wetter-Prognose unerlässlich.

SO geht es weiter

Doch die Karacho-Wende soll uns das Wetter in NRW erst zum Ende des Monats hin bescheren. Noch im Februar könnten bis zu 17 Grad drin sein. „Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend“, ist sich auch Dominik Jung sicher.

Noch mehr News zu Wetter & Co. aus NRW:

Ähnlich brisant ging es auch am Dienstag in einem NRW-Zoo zu. Denn als die Pfleger plötzlich vor einer Anlage zwei Kisten aufstellten, schwante Besuchern bereits Übles. Und ihre Befürchtungen wurden schnell üble Gewissheit. Hier die ganze Geschichte >>>.