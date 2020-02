Wetter: Meteorologe mit erschreckender Prognose – „Wir erwarten...“

Wetter in NRW: Am Wochenende kommt viel Regen herunter. Die Temperaturen sind viel zu warm. (Symbolbild)

NRW. Das Wetter in NRW ist alles andere als gut. Der Januar war viel zu trocken. Wenn es mal geregnet hat, dann immer nur ein paar Tropfen. Bereits seit zwei Jahren ist es um den Niederschlag in NRW schlecht bestellt. Viel zu wenig Regen kommt herunter.

An diesem Wochenende soll sich das ändern. Doch die Wetter-Lage kann zu großen Problemen führen. Auch für die kommende Woche haben die Experten eine erschreckende Prognose.

„Der Februar geht an diesem Wochenende ziemlich mild, teilweise warm los. Manch einer zieht sich da schon die kurze Hose an. Doch es regnet auch wieder mal. Den Regen können wir gut gebrauchen. Vor allem im Süden und im Westen war der Januar viel zu trocken“, so Wetter-Experte Andreas Machalica von wetter.com.

Schön zu sehen ist der kräftige #Regen, der sich aktuell von NRW, Rheinland-Pfalz nach Niedersachsen und weiter in den Osten verlagert. Im Stau der Mittelgebirge (Sauerland, Harz, Rhön) sind an die 30 l/m² möglich. Trocken heute ganz im Süden. Mehr unter https://t.co/OUo1uuC4OX pic.twitter.com/M9D8e1iFRL — Unwetterzentrale (@uwz_de) February 1, 2020

Wetter in NRW: 100 Liter Wasser pro Quadratmeter

In einigen Staulagen kommen bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter runter. Und das kann der Boden in NRW gut gebrauchen. Im Flachland sickert der Regen in den Boden. Zu Hochwasser soll es laut dem Meteorologen nicht kommen. „In den Flüssen ist noch genug Platz.“

Das sind die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung:

2014

2015

2016

2017

2018

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll innerhalb von 72 Stunden, bis Dienstagfrüh, immer wieder regnen. Schon am Samstag soll laut WDR so viel Niederschlag fallen, wie im kompletten Januar.

Wetter in NRW: Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sollen am 1. Februar runterkommen. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images

Durchschnittlich fielen laut wetteronline.de im vergangenen Monat nur 45 Liter pro Quadratmeter. Der Januar war einer der trockensten der letzten zehn Jahre. „Im Mittel kamen nur rund 70 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge der vergangenen 30 Jahre zusammen“, so Wetter-Experte Björn Goldhausen.

Wetter in NRW: Boden kann Wassermassen nicht aufnehmen

Fatal wird das Wetter am ersten Februar-Wochenende allerdings im Bergland. Dort ist der Boden viel zu trocken. Sammelt sich an einigen Stellen zu viel Regen, kann es zu Überschwemmungen kommen. Denn: Die Erde kann nur wenig Wasser aufnehmen. Vor allem nicht so viel, wie am Samstag und Sonntag vom Himmel kommen soll. Der Boden ist teilweise staubtrocken.

Da zieht noch ein kräftiger Guss durch NRW, hatte in den Niederlanden auch zwei Blitze drin. Animation starten. /FRhttps://t.co/YsQKo6TMBp — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) February 1, 2020

Auch für das Ackerland ist der heftige Regen am Wochenende der Horror. „Ideal wäre wochenlanger Nieselregen. Kurze und dafür heftige Regenfälle sind auf keinen Fall eine Lösung. Sie könnten den Ackerkulturen während der Wurzelbildung großen Schaden zufügen, diese würden dann regelrecht ertrinken“, berichtet der WDR.

Wetter: So wird es am Sonntag in NRW

Am Sonntag lässt der Regen etwas nach, dafür hat NRW an vielen Stellen mit Sturmböen zu rechnen. Laut dem Deutschen Wetter-Dienst müssen sich die Menschen im Raum Aachen und in der Eifel auf stürmische Böen aus südwestlicher Richtung mit bis zu 70 km/h rechnen. Die Böen erreichen am Mittag dann auch das Bergland.

In Kamm- und Gipfellagen sind bis zu 85 km/h drin. In der Nacht zu Montag wird es etwas ruhiger. Doch am Montag kehrt des stürmische Wetter wieder zurück. Im Bergland werden wieder Böen mit 75 km/h erwartet.

Viel zu warm für Februar

Am Wochenende bleibt der Wintermantel oft im Schrank. Wetter-Experte Dominik Jung bestätigt: „Seit Freitagmorgen ist es ungewöhnlich Mild. Teilweise 14 bis 15 Grad. Das ist für einen Januar-Morgen viel zu warm gewesen. Aber auch der Februar ist gestern viel zu warm gestartet, teilweise bei Frühwerten um zwölf oder 13 Grad.“

Laut dem Meteorologen sind es Temperaturen, die erst Ende März oder Anfang April zu erwarten sind. Doch es kommt noch schlimmer: „Wir erwarten am Montag im Süd-Westen Temperaturen um vielleicht sogar 18 Grad.“

Der Temperatursturz folgt am Dienstag. Ganze zehn Grad wird es dann kälter. „Es ist aber dann immer noch nicht Winter“, so Wetter-Experte Dominik Jung.