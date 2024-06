Wetter in NRW: Experte warnt vor nächster Wende – „Da kommt der große Wumms“

Wieder ein Wochenende in NRW, wieder sieht es nicht nach Sommer-Wetter aus. Doch was da auf uns zukommt, wird nicht nur ungemütlich, sondern birgt sogar Gefahren. Das sind keine guten Aussichten.

Experte Dominik Jung warnt jetzt vor der nächsten Wetter-Wende. Eine nach der anderen bricht über NRW herein. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, aber entspannt auch nicht.

Wetter in NRW: „Wie im Herbst“

Die heißen Tage scheinen schon vorbei zu sein. Das Wetter hält für NRW nichts weiter als Kühle und gelegentlichen Regen gefolgt von Stürmen bereitzuhalten. So sieht es auch am Samstag (15. Juni) wieder alles andere als rosig aus. Dominik Jung von „wetter.net“ rechnet mit Sturmböen, Regen, Gewittern und dem ganzen Drumherum. „Ein Tag wie im Herbst.“

Und nächste Woche? Wieder der komplette Wetter-Wechsel. „Im Osten Hitze, sonst Blitze“, kündigt der Meteorologe an. Zwar wird es dann etwas wärmer, doch werden die steigenden Temperaturen gleich wieder von Gewittern und teils schweren Unwettern verfolgt. „Da kommt der große Wumms“ – und zwar gleich am Montag (17. Juni).

Wetter in NRW: „Wechselhaft, wechselhaft, wechselhaft“

Der Regenschwerpunkt liegt in den nächsten sechs Tagen auch im Westen. Das Deutsche Wettermodell rechnet mit über 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Am Montag soll es losgehen mit den Gewittern. Die drehen dann am Dienstag richtig auf. Dazu schwappt eine „schwülwarme Plörre“ nach NRW hinein. Bei bis zu 24 Grad können sich sogar Tornados bilden.

Besonders viel Regen wird am Mittwoch (19. Juni) erwartet. Die Unwetter-Lage könnte nach den verschiedenen Prognosen auch noch bis Donnerstag oder Freitag anhalten. Und auch die Tage danach sieht es nach Gewittern aus. „Wechselhaft, wechselhaft, wechselhaft“, sagt Jung dazu. Ein „stabiles Sommerhoch“ sei in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Und auch die Temperaturen rauschen nach den Gewittern wieder in den Keller.