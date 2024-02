Wetter in NRW: Jetzt ist es endgültig vorbei – Experte zerstört jede Hoffnung

Die einen können es kaum erwarten, dass das Wetter in NRW endlich frühlingshaft wird, die anderen dagegen hofften noch auf ein Winter-Comeback. Doch die aktuelle Prognose von Wetter-Experte Dominik Jung macht genau diese Hoffnungen jetzt zunichte.

Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Prognose

Der Februar liegt in den letzten Zügen, auch der meteorologische Winter ist in wenigen Tagen vorbei, wie Experte Dominik Jung von „Wetter.net“ in seinem neuem Prognose-Video feststellt. Doch bringt das Wetter in NRW auf den letzten Metern noch eine Winter-Überraschung?

Laut dem Meteorologen ist die Antwort eindeutig: „Große Überraschungen wird’s da nicht mehr geben“. Der Winter in diesem Jahr liegt im Bereich der drei wärmsten Winter seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen, dementsprechend warm endet er auch.

Statt Schnee gibt es in NRW auch in den nächsten Tagen nur noch Regen, im Südwesten des Bundeslandes kommt es maximal kurzzeitig zu Schneeregen. Die Temperaturen liegen dabei an diesem Wochenende zwischen 10 und 12 Grad, bei einem Mix aus Sonne und Wolken überwiegen meist die Wolken. Auch der Übergang von Sonntag (25. Februar) auf Montag (26. Februar) wird laut Dominik Jung von Regenfällen begleitet.

Wetter in NRW: Winter-Freunde werden enttäuscht sein

Am Donnerstag (29. Februar) kommt es dann in diesem Schaltjahr zum letzten Tag des Monats – und auch da macht Dominik Jung Winterfans wenig Hoffnung. „Auch da, keine große Überraschung mehr, auch für Winter-Freunde gibt’s da keinen winterlichen Abschluss. Eher im Gegenteil“, so die ernüchternde Prognose für das Wetter in NRW.

Wie die kommende Woche wird es auch am Donnerstag Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad geben, auch Regen ist nicht ausgeschlossen. Alles in allem wird es aber „wahrscheinlich ein eher trockener Tag“, macht der Wetter-Experte immerhin denen Hoffnung, die sehnlichst auf den Frühling und schönes Wetter warten.