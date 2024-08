Wetter in NRW geht aufs Ganze – Experte rechnet mit dem Schlimmsten

Klein, aber oho! Auf NRW steuert eine „kleine Hitze-Blase“ zu, prophezeit Wetter-Experte Dominik Jung. Und die hat es in sich. Sie kommt nämlich direkt aus der Sahara zu uns und will das Sommer-Wetter im Westen noch einmal ordentlich aufmischen.

Am zweiten August-Wochenende wird sie über NRW hereinbrechen und für neue Spitzen-Temperaturen sorgen. Wird das Wetter dann alle Rekorde brechen?

Wetter in NRW: „Hitzeblase“ sorgt für Spitzen-Temperaturen

Eine „Hitzeblase“ direkt aus der Sahara steuert schon zum zweiten August-Wochenende auf NRW zu. Die Auswirkungen werden wir vor allem am Sonntag (11. August) zu spüren bekommen, sagt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Denn auch wenn sie klein ist, hat es die „Hitzeblase“ in sich. „Sie beschert uns wahrscheinlich die bisher wärmsten Tage des Jahres 2024“, haut der Experte seine Prognose raus.

Schon ab Donnerstag (8. August) bahnt sich ein neues Hoch den Weg in den Westen und bringt die ersten Ausläufe der Hitzewelle mit. Und bis zum Wochenende startet der Sommer dann wieder vollends durch.

Wetter in NRW: Sommer-Hoch bleibt

Am Samstag (10. August) klettern die Temperaturen schon wieder auf 28 Grad, am Sonntag folgen dann direkt 32 Grad. Und am Montag gibt es dann bei 36 Grad in der Spitze nur noch Schwitzen im Schatten. Es wird immer wahrscheinlicher, dass dies der heißeste Tag des Jahres werden könnte.

Auch am Dienstag (13. August) bleibt es immer noch bei 30 Grad „sehr unangenehm“, warnt Jung. Denn die drückende Schwüle der letzten Tage, sie bleibt uns auch dann noch erhalten. Am Mittwoch herrschen dann „nur“ noch 26 Grad, dafür sind dann aber auch die Gewitter wieder zurück. „Extreme Luftfeuchtigkeit“ macht uns allen dann erneut zu schaffen.

Erst am Donnerstag bei 23 Grad dürfte es angenehmer werden, wenn sich die Luftmassen austauschen und die Feuchte endlich verschwindet. Freitag (16. August) geht es dann voraussichtlich mit 25 Grad und richtig „nettem Sommerwetter“ weiter – womöglich noch bis zum 22. August. Ab dem 14./15. August muss allerdings zwischendurch mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.