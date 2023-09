Wetter in NRW: Experte sieht Rot! „Obszöne Verschwörungstheorie“

Warm, trocken und sonnig – so lässt sich das Wetter in NRW die letzten Tage beschreiben. Der Experte zeigt die komplette rote Wetterkarte im Netz und wappnet sich bereits im Voraus gegen Kritik.

Wetter in NRW: Der Sommer geht weiter

Der Wetter-Experte Dominik Jung erklärt: „Die Farbe rot auf der Wetterkarte ist ein rotes Tuch. Da kommt gleich die obszöne Verschwörungstheorie“, dass die Farbwahl der Wetterkarten damals anders gewesen wäre. Doch der Wetterexperte offenbart, die roten Farben kommen nicht zustande, weil an der Farbgebung getrickst wurde, sondern weil der diesjährige September wärmer ist, als die letzten Jahre.

+++ Wetter in NRW: Experte fassungslos – „Will überhaupt nicht mehr enden“ +++

Doch zunächst sind am kommenden Donnerstag (21. September) vermehrt Wolken am Himmel zu sehen. Ein Tief nährt sich, mit Regen und örtlichen Gewittern im Gepäck. Auch das Wochenende startet mit Regenschauern und Temperaturen lediglich von 18 bis 20 Grad. Doch da ist Licht am Ende des Tunnels! „Durch einen ehemaligen Hurrikan angetrieben, baut sich bei uns ein Hochdruckgebiet über weiten Teilen Europas auf“, so Jung. Das macht sich schon am Sonntag bemerkbar, wenn die Temperaturen wieder über die 20 Grad hinaus klettern. Auch der Start in die neue Woche am 21. September bleibt sommerlich. Am 29. September könnten ortsweise sogar nochmal 28 Grad drin sein.

Hurrikan Nigel beeinflusst das Wetter in NRW

Woher das warme Wetter kommt? Der ehemalige Hurrikan Nigel hat dabei seine Finger im Spiel. Er zieht in Richtung Nordatlantik und „mit Annährung an Westeuropa verliert er seinen Hurrikan-Status, bis es als ganz normales außertropisches Sturmtief weiter zieht“, erklärt der Wetter-Experte. Dieses Phänomen beeinflusst das Wetter in Deutschland und sorgt für sommerlich warme Temperaturen.

Weitere Themen:

Auch die Zuschauer, die sich auf YouTube über die kommende Wetterlage informieren, freuen sich über das Wetter in NRW. „Wahnsinn, kann mich nicht erinnern, dass es im September schonmal so warm“, äußert einer in den Kommentaren. „Umso erfreulicher wenn es einen warmen Herbst gibt“, schreibt ein anderer. Wie langfristig die warmen Temperaturen tatsächlich sein werden, bleibt jedoch noch abzuwarten.