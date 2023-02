Wetter in NRW: Experte haut diese Aussicht vom Hocker – „Schneewalze ist wieder da“

Was? Beschert uns das Wetter in NRW jetzt doch noch Schnee? Da fällt sogar ein Experte aus den Latschen. „Unsere Schneewalze ist mal wieder da“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ überrascht beim Blick auf das aktuelle US-amerikanische Wettermodell.

Tatsächlich soll der Schnee im März kommen. Sicher ist jedoch noch nichts. Denn das Wetter in NRW spielt zurzeit total verrückt.

Wetter in NRW: „Schneewalze wieder da“

„Unsere Schneewalze ist mal wieder da“, erkennt der Experte, als er sich das amerikanische Wettermodell ansieht. Das sieht am 10. März Schnee in Deutschland vor – auch bei uns im Westen und auch bis in tiefere Lagen. 20 bis 30 Zentimeter könnte da in der Spitze zusammenkommen. Doch noch ist das keine sichere Kiste.

Aktuell sind wir von diesem Szenario noch Meilen entfernt. Weitverbreitet frühlingshafte Wärme, und das schon seit Tagen – so sieht es aktuell aus. Mit 3,3 Grad liegen wir über dem Klimamittel. Deutlich zu warm wird der Februar enden. „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, meint der Meteorologe.

Wetter in NRW: Ein Hin und Her“

Doch bevor das Wetter Mitte März kühler werden könnte, gehen schon zu diesem Wochenende hin die Temperaturen runter. Anfang März erwartet der Experte einen erneuten Temperaturaufschwung. „Es geht munter hin und her.“

Der ebenfalls für Mitte März anberaumte Schneefall kommt sogar schon am Freitag – allerdings in höheren Lagen. Dort besteht auch Glättegefahr. Weiter unten regnet es jedoch nur und das bis in die Nacht hinein. Dabei erreichen die Temperaturen vier bis sieben Grad, am Kahlen Asten geht es runter auf den Gefrierpunkt. Nachts gibt es eine feuchte Mischung aus Regen, Schnee und Schneeregen bei Temperaturen um die Null Grad bis knapp darunter.

Ausblick aufs Wochenende

Samstag und Sonntag geht es ähnlich weiter, obwohl der Regen abnimmt, sodass Sonntag ein überwiegend trockener und freundlicher Tag wird. Der Samstag startet jedoch recht bewölkt und im Verlauf des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen und Schnee im Bergland bei anhaltender Glättegefahr. Die Temperaturen bleiben auf einem ähnlichen Nivea, dürften sich dank des auffrischenden Windes allerdings etwas kühler anfühlen. Nachts lässt der Niederschlag nach bei Temperaturen deutlich unter null Grad.

Am Sonntag erreichen wir tagsüber maximal sechs Grad und im höheren Bergland herrscht Dauerfrost bei minus zwei Grad. Auch die Nacht wird frostig und kalt bei minus zwei bis minus sechs Grad und örtlicher Reifglätte.