Wetter in NRW: Experte völlig von den Socken – „Kein Aprilscherz“

Beim Wetter geht es zurzeit richtig rund. Schon zwei Mal gab es Tage, an denen die Temperaturen über 20 Grad gestiegen sind. Und auch jetzt sagen Wetter-Prognosen erneut warme Tage an. Doch das ist nicht der einzige Grund, der Meteorologen ausrasten lässt.

Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ kann einfach nicht fassen, was sich da anbahnt. Es war bereits abzusehen, doch jetzt scheint es in Stein gemeißelt.

Wetter in NRW: Prognose für April kippt

Meteorologe Dominik Jung kann es kaum fassen: „Jetzt kippt auch der April!“. Statt einem durchschnittlichen Monat – nicht zu warm oder zu nass – mausert sich der April zu einem überdurchschnittlich warmen und trockenen Monat. Was der März vorgelegt hat, scheint der nächste Monat fortsetzen zu wollen.

Schon am Mittwoch (26. März) sah es danach aus: Wetter in NRW: Experte rudert zurück – „Komplett gekippt“

Der Experte warnt: Ein „Dürrefrühjahr“ wird immer wahrscheinlicher. „Der große Regen, der ist weit und breit nicht in Sicht“ – ebenso ein Wintereinbruch (>>hier mehr dazu). Besonders NRW erwartet im April trockenes Wetter und milde Temperaturen. „Na, das kann ja heiter werden.“

Wetter in NRW geht rauf und runter

Schon der März schreibt aktuell Geschichte. Es ist der zweittrockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in 1881. Und auch im April könnte es so weiter gehen. Die Karten zeigen eine Abweichung von 0,5 bis 1 Grad – und das flächendeckend. Im Osten und Süden könnte es sogar bis zu zwei Grad wärmer werden als üblich.

Doch jetzt erst einmal zum aktuellen Wetter. Das sieht dank Hoch „Manuela“ nach einem starken Frühlingsstart aus. Es gibt viel Sonnenschein und überhaupt keinen Regen. Mit 17 Grad gehen wir in den Freitag. Doch am Wochenende wird es kurz wechselhafter und auch wieder frischer mit 13 Grad am Samstag und 10 am Sonntag. Zudem könnte es vereinzelt Schauer geben.

Doch schon die neue Woche macht das alles wieder wett. Ab Dienstag heißt es wieder eitel Sonnenschein und die Temperaturen klettern erneut auf 15 Grad hoch und von Mittwoch bis Freitag könnten es sogar wieder 21 Grad werden. „Kein Aprilscherz“, verspricht Jung von „wetter.net“. Und so könnten am ersten Aprilwochenende sogar wieder 24 Grad erreicht werden.