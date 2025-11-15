Fällt in NRW der erste Schnee? Wetter-Expertin deutlich – „Zweistellige Minusgrade“

Wer bislang immer noch in Sachen Winterreifen nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden hat, muss sich jetzt wohl ranhalten, wie ein Blick auf die aktuellen Wetter-Modelle für NRW zeigt. Wie du dein Auto jetzt fit für den Winter machst, erfährst du hier >>>.

Denn laut „wetter.net“-Expertin Kathy Schrey hält auch der skandinavische Winter in den nächsten Tagen Einzug in Deutschland. Er macht auch vor NRW nicht Halt.

Wetter in NRW auf Schneekurs

Bis nächste Woche Donnerstag (20. November) kommt so „vom Westen her einiges zusammen“. „Es werden Schneeflocken fallen“, ist sich Schrey vom Wetterkanal „wetter.net“ sicher. Schon am Wochenende (15. & 16. November) zeigen sich die ersten Vorboten der ungemütlichen Wetterphase.

Grau und keine Sonne in Sicht – das ist bereits am Samstag die ernüchternde Bilanz in NRW mit Blick aus dem Fenster. Schon in der Nacht zu Sonntag (16. November) zieht eine Kaltfront zu uns, die die Temperaturen in NRW rapide sinken lässt.

HIER bahnen sich die ersten Flocken an

Ab Montag (17. November) und Dienstag sind im Westen sogar die ersten Minusgrade im Sauerland oder Bergland möglich. Der Grund für die gravierende Wende: Zwei Druckgebilde nehmen uns nächste Woche ordentlich in die Zange. Dementsprechend „heftig“ könnte dann zunächst der Niederschlag ausfallen, bis es dann noch doller kommt.

Bis zu „zweistellige Minusgrade“ folgen in der Nacht zu Mittwoch. „Die Schneeflocken sind dann am Donnerstag das ganz große Thema“, so Schrey. „Der Winter ist nicht in weiter Ferne, es wird kalt.“ Und das könnte auch in NRW die ersten rieselnden Flocken zur Folge haben. Mehr Infos zur aktuellen Wetterlage erhältst du bei „wetter.net“ >>>.