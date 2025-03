Wetter in NRW: Expertin warnt vor Entwicklung – „Ganz schön brenzlig“

Was für ein Wetter in NRW! Sonnenanbeter kamen am Wochenende in NRW voll auf ihre Kosten. Bei Temperaturen um die 20 Grad hat der Frühling gezeigt, was jetzt schon in ihm steckt.

Das Wonne-Wetter in NRW sorgt allerdings nicht nur für Jubel. Eine Entwicklung bereitet Wetter-Experten jetzt bereits Kopfzerbrechen.

Wetter in NRW: „Ganz schön brenzlig“

Die Rede ist von den ausbleibenden Niederschlägen im Westen und vor allem Nordwesten der Republik. „Schauen wir uns mal die Dürresituation in den Oberböden an, beziehungsweise in 25 Zentimetern Tiefe. Und da sehen wir: Die Situation fällt ganz schön brenzlig aus“, spricht Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net„) Klartext. In Teilen von NRW haben wir es demnach mit extremer Dürre, gebietsweise sogar mit außergewöhnlicher Dürre zu tun.

Und die sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mittlerweile beinahe flächendeckend für eine erhöhte Waldbrandgefahr (Stufe 3 von 5).

Wettervorhersage für NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 8 bis 12 Grad, nachts 3 bis 1 Grad

Mittwoch: 6 bis 9 Grad, nachts +2 bis -2 Grad

Donnerstag: 6 bis 9 Grad, nachts +1 bis -3 Grad

Wetter-Absturz in NRW

Die gute Nachricht im Gegensatz zum Nordwesten der Republik: In den nächsten Tagen sollen ab und an ein paar Tropfen Regen herunterkommen. Angesichts der abstürzenden Temperaturen können es sogar hier und da ein paar Schneeflocken sein (mehr dazu hier >>>).

Damit sinkt auch die Waldbrandgefahr in NRW wieder. Weil im Nordwesten der Republik der Regen zunächst ausbleibt, soll dort die Dürre anhalten – ein Vorgeschmack auf das, was uns im Laufe des Sommers erwarten kann, wenn bei anhaltenden Dürreperioden noch deutlich höhere Temperaturen ins Spiel kommen.

Nach der Frühlingsexplosion müssen wir unsere Ansprüche allerdings in der zweiten März-Woche wieder deutlich zurückschrauben. Denn bis zum Wochenende sollen es die Werte nicht mehr in den zweistelligen Bereich schaffen. Nach aktuellen Prognosen sollen die Temperaturen erst ab dem 18. März langsam wieder in höhere Gefilde klettern.