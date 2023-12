Wetter in NRW: Sorge vor Unwetter an Weihnachten! Experte warnt deutlich

Weiße Weihnachten? Davon dürften sich die meisten Winterfans schon verabschiedet haben. Und tatsächlich: Das Wetter in NRW kippt dafür immer mehr in die falsche Richtung. Die neusten Prognosen deuten sogar eine richtig hässliche Wendung an.

Statt Schnee könnte das Wetter in NRW für die Weihnachtstage nun sogar Sturm bereithalten. Womöglich muss der Weihnachtsspaziergang am Ende sogar komplett ausfallen – weil es draußen einfach nur schäbbig ist.

Wetter in NRW: Sorge vor Unwetter an Weihachten

„Sturmböen am Weihnachtsfest“ – das will nun wirklich niemand hören. Doch genau dorthin entwickelt sich das Wetter aktuell. Hatte der Dezember-Start noch die Hoffnungen auf einen weißen Winter genährt, ist inzwischen nur noch mildes und nasses Schmuddelwetter angesagt. Und womöglich wird es noch scheußlicher.

+++ Wetter in NRW: Experte schlägt Hochwasser-Alarm! +++

Dominik Jung, Meteorologe bei „Wetter.net“, sagt auch für die nächsten ein bis zwei Wochen milde Temperaturen voraus, die die Chancen auf weiße Weihnachten gegen null tendieren lassen. Höchstens in den höheren Lagen gibt es im Westen noch Hoffnung auf eine kleine Schneedecke zum Fest.

Sturm statt Schnee zum heiligen Fest

Weiter unten könnte es stattdessen richtig eklig werden. Während sich das nasskalte Wetter bis zum Jahresende halten soll, droht für die Feiertage nun auch noch Unwetter hinzuzukommen. Um fünf Grad sagen die meisten Prognosen für Weihnachten im Westen voraus. „Wenn was fällt, ist es eher Regen“, kündigt Jung für das Wetter in NRW an.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Wenn es dann auch noch stürmt, bleibt Weihnachten 2023 eine reine Indoor-Veranstaltung. Von weißer Weihnacht jedenfalls müssen wir uns schon jetzt verabschieden. Ein schwacher Trost: Nicht nur das Wetter in NRW wird trist, auch im Rest von Deutschland und Mitteleuropa sehen die Prognosen so düster aus wie bei uns.