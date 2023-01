Wetter in NRW: Warnungen für ganz Deutschland – Wetterdienst weist auf Gefahren hin

Der Januar war bislang sehr grau, nass und kalt. Diese Kombination stellte zeitweise auch eine Gefahr dar, denn auf den Straßen wurde es spiegelglatt. Doch nun gibt der „Deutsche Wetterdienst“ (DWD) auch für die nächsten Tage eine Wetterwarnung heraus – sie betrifft ganz Deutschland.

Zu den kalten Temperaturen kommt nun auch noch eisiger Wind hinzu. Übers Wochenende baut sich langsam etwas auf und für Anfang der nächsten Woche warnt der DWD sogar vor richtigen Sturmböen – das Wetter in NRW verspricht also nicht gerade gemütlich zu werden.

Wetter in NRW: Nach Regen und Kälte – jetzt kommt Sturm

Während die Wahrscheinlichkeit von Sturmböen vom DWD am Wochenende noch gering eingeschätzt wird, könnte es uns am Montag jedoch fast davonwehen. Windiges bis stürmisches Schauerwetter wird für Deutschland vorausgesagt. An der See und im Bergland werden Windstärken von 9-10 erwartet, in Gipfellagen könne es sogar zu orkanartigen Böen mit einer maximalen Windstärke von 12 kommen. Das stürmische Wetter begleitet uns die ganze Woche über und flacht laut der Prognose erst zum Wochenende wieder ab.

+++ NRW: Kitas stehen vor Riesen-Problemen – und die Lage spitzt sich weiter zu +++

Auch NRW bekommt eine Front kalte Windluft ab. Während es sich am Wochenende zuzieht und noch eher ruhig bleibt, wird es in der Nacht auf Montag direkt deutlich ungemütlicher. „Von Norden aufkommender Regen oder Sprühregen, im höheren Bergland Schneefall oder gefrierender Regen mit entsprechender Glätte“, heißt es vom DWD. Vereinzelt frischt es im Laufe der Woche immer wieder auf und es kommt auch in NRW zu teils stürmischen Böen.

Noch mehr News:

Doch es gibt auch einen Lichtblick – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die düsteren Wolken verziehen sich etwas und lassen tagsüber auch mal ein paar Sonnenstrahlen durchblicken. Zudem steigen die Temperaturen wieder leicht an. Höchstwerte von 5 bis 8 Grad sollen erreicht werden.