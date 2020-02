Wetter: Experten mit beunruhigender Vorhersage – HIER wird es richtig heftig

NRW. Was für ein Wetter in diesem Winter: Der Januar war viel zu warm und geht es mit zweistelligen Temperaturen in den Februar. Auch wenig Niederschlag brachte das Wetter im Januar mit sich. Das ändert sich aber in einigen Teilen von Deutschland schlagartig.

Im Süden soll es bis Dienstagfrüh heftige Regenfälle geben. Im Schwarzwald und im Allgäu fallen bis zu 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das Wetter wird aber nicht nur beim Niederschlag ungemütlich in Süddeutschland: In tiefen Lagen sind teils schwere Sturmböen möglich, auf den Bergen Orkanböen.

Wetter: Hohe Temperaturen erwartet

Gleichzeitig werden weiterhin hohe Temperaturen erwartet, die mit Winter so gar nichts gemein haben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad, im Norden etwa 7 bis 11 Grad. In der vergangenen Woche wurde in Teilen sogar noch bis zu 20 Grad für diese Woche vorhergesagt.

Kachelmannwetter hat zurückgeblickt, solch warme, unwinterliche Temperaturen im Februar gibt es nicht zum ersten Mal: „Rekorde für Anfang Februar übrigens von 1957“. Hier zeigte das Thermometer in Teilen von Baden-Württemberg 20 Grad an.

---------

Das sind die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung:

2014

2015

2016

2017

2018

---------

Wetter in NRW: Wind und Sturmböen erwartet

NRW kommt in Sachen Starkregen glimpflich davon, dafür wird mit starkem Wind gerechnet. Am Montag schon fegen Windböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde über das Land.

In höheren Lagen kommen Schnee und Eis dazu. Oberhalb von 600 Metern ist mit Glätte durch angefrorenen Schnee und Schneematsch zu erwarten.

----------

----------

Die Temperaturen in NRW liegen bei 9 bis 12 Grad. Gegen Ende der Woche kommt es wieder zum Temperatursturz: In Teilen von NRW kann es wieder unter null Grad kalt werden.