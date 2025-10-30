Regenwetter in NRW – 5 Indoor-Locations für das perfekte Date

Du willst mit deinem Schwarm oder deinem Partner mal wieder etwas schönes unternehmen, doch das Wetter in NRW spielt nicht mit? Kein Problem, denn das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands hat zahlreiche Indoor-Freizeitangebote zu bieten.

Ob Romantik, Action oder lieber Entspannung – ganz egal. Du willst mit deinem Date ein paar schöne Stunden zu Zweit verbringen, dann solltest du diese 5 Indoor-Ausflugsziele kennen.

Kino Lichtburg in Essen

Natürlich der Klassiker darf hier nicht fehlen: Ein Kino-Besuch. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Filmförderungsanstalt insgesamt 275 verschiedene Kinos. Doch wir wollen dir ein ganz besonderes Lichtspielhaus mit außergewöhnlicher Kulisse und Charme vorstellen: Die Lichtburg in Essen. Dieses Kino besitzt einen prachtvollen Saal, in dem über 1.200 Besucher Platz finden – mehr geht nicht in Deutschland.

Und so besonders wie das Kino selbst, ist auch oftmals das Programm. Derzeit läuft „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ dort, die Filmbiografie von Bruce Springsteen schildert einen entscheidenden Moment im Leben des außergewöhnlichen Musikers. Ab dem 30. Oktober kommt die deutsche Komödie „No Hit Wonder“ mit Florian David Fitz und Nora Tschirner dazu. Es wird die Geschichte eines Sängers erzählt, der nach einem Suizidversuch in einer geschlossenen Anstalt andere durch seinen Gesang glücklich machen soll.

Bali Therme in Bad Oeynhausen

Wer Entspannung und schöne Momente zu Zweit sucht, sollte auch mal der Bali Therme in Bad Oeynhausen einen Besuch abstatten. Die große Wellnessanlage führt Thermen-, Sauna- und Wellnessbereiche, wo die Gäste ihre Sorgen für einen Moment vergessen können. Es gibt verschiedene Pools, darunter ein Erlebnisbecken, ein Entspannungsbecken mit Unterwassermusik und einen Außenbereich sowie eine Saunalandschaft mit elf Saunen und einem Sauna-Garten. Zum Angebot gehören auch Massagen, Körperpeelings und Gesichtsbehandlungen.

Öffnungszeiten von Therme und Sauna:

Montag bis Donnerstag: 10 – 22 Uhr

Freitag: 10 – 23 Uhr

Samstag: 9 – 23 Uhr

Sonntag: 9 – 22 Uhr

NRW Feiertage: 9 – 23 Uhr

Einkaufszentrum Centro Oberhausen, Limbecker Platz in Essen oder Ruhrpark Bochum

Oder wie wäre es mit einem kleinen Shoppingtrip? Immerhin hat NRW gleich mehrere große Einkaufszentren mit dem Centro Oberhausen, dem Limbecker Platz in Essen oder dem Ruhrpark Bochum. Letzterer ist allerdings ein Openair-Einkaufszentrum, auf dem Weg von Shop zu Shop könntest du also etwas nass werden.

Also tut euch doch mal wieder etwas Gutes und kleidet euch neu ein. Und ja, das kann auch für die Männer Spaß machen. Sucht euch vielleicht gegenseitig euer Lieblingsoutfit für den jeweils anderen aus. Das sorgt nicht nur für Unterhaltung, sondern ihr erfahrt vielleicht auch noch ein bisschen mehr über den anderen. Und ganz egal wie schlecht das Wetter draußen ist, im Einkaufszentrum kriegt ihr davon nichts mit. Nur Vorsicht, denn bei Regenwetter kann es schon mal voll werden – besonders am Wochenende.

Escape Room im Trainingsbergwerk Recklinghausen

Wenn ihr wissen wollt, ob ihr als Team wirklich gut funktioniert, dann könnte ein „Escape Room“ das Richtige sein. Das Angebot in NRW ist groß, doch kennst du schon den Escape Room „Gruben(un)glück) im Trainingsbergwerk Recklinghausen? Dieser verspricht definitiv ein außergewöhnliches Erlebnis. Ausgerüstet mit Helm und Grubenlampe schaut Ihr Euch das alte Bergwerk an.

Ihr landet in einem eingerichteten Zimmer. Offenbar hat hier jemand Tage, Monate oder sogar Jahre verbracht. Plötzlich fängt eine Bombe an der Wand an zu ticken und die Zeit läuft. Innerhalb von einer Stunde müsst ihr aus dem Bergwerk kommen, sonst werdet ihr unter den Steinmassen begraben. Wichtiger Hinweis: „Der Raum und der Weg dorthin sind sehr schmutzig. Zieht Euch also entsprechend an. Feste Schuhe sind Voraussetzung!“ Der Preis liegt bei 90 Euro für zwei Personen.

Allwetterzoo Münster

Der „Allwetterzoo Münster“ hat seinen Namen nicht ohne Grund. Hier lohnt sich auch ein Ausflug bei schlechtem Wetter, denn es gibt viele überdachte Wege und Verbindungsbereiche zwischen den Tierhäusern. Das großflächige Tropenhaus mit vielen Tieren und Pflanzen eignet sich wunderbar, wenn es draußen regnet und stürmt. Genauso die Dschungelhalle für Orang-Utans mit Wasserfall, hoher Halle und Kletterbaum – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Vom 26. Oktober bis 28. März hat der Zoo täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet – und zwar 356 Tage im Jahr! Die Tierhäuser schließen 30 Minuten vor dem Zooschluss. Eine Tageskarte vor Ort kostet Erwachsene 27,90 Euro, Kinder zahlen 10 Euro weniger. Online können Besucher nochmal richtig sparen und zwar wenn sie mindesten 14 Tage im Voraus kaufen. Erwachsene: 19,90 Euro; Kinder: 10,90 Euro; Senior*innen: 16,90 Euro.