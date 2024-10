Wetter in NRW: Jetzt wird‘s „ziemlich turbulent“ – Schock-Prognose vor Feiertag

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Spaß, Heia hussassa – so heißt es in einem bekannten deutschen Kinderlied von Simone Sommerland, Karsten Glück und die Kita-Frösche. Doch was das Wetter in NRW jetzt für uns bereit hält, hat so gar nichts mit der Idylle dieser Zeilen zu tun.

Laut Diplom-Meteorologe legt das Wetter in NRW jetzt nämlich einen weiteren Gang zu und beschert uns die volle Herbst-Dröhnung. Die hat aktuell aber leider wenig mit goldenem Herbstwetter gemein…

Wetter in NRW: Tief Dagmar bringt Turbulenzen

Schuld daran ist jetzt das Tief namens Dagmar. Das bringt uns von Westen aus neue Regenwolken und ein „ziemlich turbulentes Wetter“, wie Dominik Jung es auf den Punkt bringt. Heißt: Das Regenwetter nimmt in NRW vorerst kein Ende. Im Gegenteil!

Am Dienstag (1. Oktober) können wir uns auch schon weiter mit deutlich kühleren Temperaturen anfreunden. Gerade mal 14 Grad sind im Westen dann maximal möglich. Auch die Nacht zu Mittwoch (2. Oktober) zeigt sich sehr durchwachsen und kündigt einen typischen Herbsttag mit Wolken und Regen an. Viele dürften sich jetzt aber fragen, ob auch der Feiertag am Donnerstag (3. Oktober) ins Wasser fällt.

DAS steht uns am Feiertag bevor

Am Tag der Deutschen Einheit können wir laut den aktuellen Wetter-Modellen in NRW wohl erst mal durchatmen. Und auch wer sich ein verlängertes Wochenende gönnt, sollte in dieser Woche glückliche Karten haben.

Im Oktober könnte es bis zum Abschluss der ersten Hälfte dennoch wohl erst mal wechselhaft weiter gehen. Doch immerhin ist laut Dominik Jung „kein Herbststurm in Sicht“. Auch die Windböen halten sich immer weiter in Grenzen, beim Wetter in NRW steht uns also erst mal „nichts Dramatisches“ bevor. Das dürfte viele erst mal aufatmen lassen und doch noch Hoffnung auf einen Goldenen Herbst machen.