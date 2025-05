Wetter in NRW: Üble Befürchtungen werden an Himmelfahrt wahr

Das Wetter in NRW startet ins Himmelfahrts-Wochenende nicht gerade mit erhofftem Sonnenschein.

Vielmehr muss man mit Regenschauern, Gewittern und Windböen rechnen. Ausflügler sollten wetterfeste Kleidung einpacken, da es sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag unbeständig bleibt. Und nicht nur das!

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss an Christi Himmelsfahrt verbreitet mit Schauern und teils heftigen Gewittern gerechnet werden.

Wetter in NRW: Es kann heftig werden

Lokal drohen sogar Starkregen und kleinkörniger Hagel. Die Temperaturen liegen bei maximal 16 bis 19 Grad, während es im Bergland etwas kühler wird. Dort erreicht das Thermometer nur 13 bis 16 Grad. Die Befürchtungen, dass es kein warmer, sonniger Feiertag wird, werden also wahr.

Auch Freitag bleibt das Wetter in NRW wechselhaft. Früh am Tag lockern die Wolken zunächst auf, doch ab dem Nachmittag verdichten sie sich erneut. Der DWD rechnet vor allem in der zweiten Tageshälfte mit leichtem Regen. Dennoch werden die Temperaturen etwas höher sein, mit Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. In den Hochlagen bleibt auch am Donnerstag frischer mit rund 14 Grad.

Wetter in NRW wird zum Wochenende milder

Wer auf besseres Wetter in NRW hofft, sollte einen Blick auf den Freitag werfen. Nach den turbulenten Tagen zu Himmelfahrt versprechen die Meteorologen eine Wetterbesserung. Am Freitag bleibt es voraussichtlich trocken, und die Sonne sorgt für deutlich wärmere Temperaturen. Höchstwerte von 23 bis 26 Grad schaffen ideale Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien. Wanderungen, Fahrradtouren oder entspannte Stunden im Garten werden bei milderem Wetter in NRW endlich wieder möglich.

Insgesamt zeigt sich das Himmelfahrts-Wochenende in NRW zweigeteilt: Während am Mittwoch und Donnerstag nasskalte Schauer dominieren, bringt der Freitag sonnige Aussichten. Es bleibt ratsam, den Tag für Ausflüge gut zu planen und das wechselhafte Wetter im Auge zu behalten.

